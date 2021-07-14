Что же все-таки будет в парке «За Саймой», а чего не будет? Каким должен быть современный экопарк в черте города? Поговорим напрямую с руководителем проекта разработки парка Дмитрием Половниковым в прямом эфире.
Дмитрий Половников: «Задачи уничтожить парк у нас не было. Наоборот, в проекте заложено много новых растений для ботанического сада. Поэтому реакция рабочей группы мне непонятна»
Руководитель проекта разработки экопарка «За Саймой» Дмитрий Половников — о работе в парке
13 июля в 17:53, просмотров: 1021, комментариев: 4