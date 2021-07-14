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Дмитрий Половников: «Задачи уничтожить парк у нас не было. Наоборот, в проекте заложено много новых растений для ботанического сада. Поэтому реакция рабочей группы мне непонятна»

Руководитель проекта разработки экопарка «За Саймой» Дмитрий Половников — о работе в парке

Дмитрий Половников: «Задачи уничтожить парк у нас не было. Наоборот, в проекте заложено много новых растений для ботанического сада. Поэтому реакция рабочей группы мне непонятна»
Фото предоставлено спикером

Что же все-таки будет в парке «За Саймой», а чего не будет? Каким должен быть современный экопарк в черте города? Поговорим напрямую с руководителем проекта разработки парка Дмитрием Половниковым в прямом эфире.


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13 июля в 17:53, просмотров: 1021, комментариев: 4
Комментарии:
Cresofff
не нравится
Сегодня в 13:30
Добрый день! Вопросов много. 1. Какой парк, Российский или мировой взят за основу проектирования? Что для Вас является примером эко парка? 2. Будет ли реализована идея с раздельным сбором мусора? 3. Учитывается ли в проекте погодные и водные условия территории парка и реки Сайма (осень весна отсутствие воды, зимой снег и сильные, ледяные ветра вдоль русла реки)? 3. Как будет осуществляться уборка общественных пространств, механизированная, ручная особенно в зимнее время, что запланировано в проекте ? 4. Где в открытом доступе можно посмотреть проектные решения? 5. Что с доступной средой в парке, даже сейчас, плитка в Ботанике имеет перепад в 20 см. 6. Почему незначительные по сути работы выполняются так долго? Ведётся ли авторский надзор за строителями?
gunter
не нравится
Сегодня в 13:54
Какие объекты вы спроектировали. Чем гордитесь и где это можно увидеть.
Флудер gunter
не нравится
Сегодня в 16:51
Как деликатно вы задали вопрос "вы вообще кто такой?".
Злобный пупсеГ
не нравится
Сегодня в 17:30
Больше паники навели. Общественники. Избаш, ау? Бирук, ау? Вообще где все эти деятели, которые наводят суету и кипиш? Которые жителей взбаламутили. К ответу!
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