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Что не так «За Саймой»? Эдуард Иваницкий // ONLINE

Обновление сургутского парка «За Саймой»: интервью с журналистом Эдуардом Иваницким

Что не так «За Саймой»? Эдуард Иваницкий // ONLINE
Фото: siapress.ru

Что за столбы в парке «За Саймой»? Футбольное поле будет или не будет? Строительные работы ведутся или отменены? Почему строители работают, если администрация сказала, что все работы в парке приостановлены?

Так много вопросов — и так мало ответов.

О ситуации, сложившейся вокруг обновления парка «За Саймой» в Сургуте, мы говорим с журналистом Эдуардом Иваницким.


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29 июня в 11:44, просмотров: 1041, комментариев: 10
Комментарии:
Сергей Б
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29 июня в 14:49
Да какие тут могут быть вопросы?

Эдик на теме этого многострадального парка «За Саймой» уже какой год сидит – бла, бла, бла…

В прошлом годе даже летнею эстраду собирался там устанавливать. До сих пор устанавливает.

Гнать надо всю эту гопкомпанию болтунов нынешнего созыва из думы.

Вот и весь вопрос.
Альберт Леонов
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29 июня в 16:42
Вот скажи мне мудрый Эдуард:
Владельцы водно-моторной техники платят налог. Не три копейки - платим, я так прилично плату.. Но не суть. Деньги поступают в дорожный фонд ХМАО (вроде так). И все эти бабки, не маленькие тратят на дороги! Хотя как мне кажется, они должны тратится на инфраструктуру для водного , маломерного транспорта.
За этот налог, что платят в городе владельцы лодок и катеров, если потратить на тут же Сайму или облагородить чего , берега.. Набережная Обязана стоять! Почему тратят их на дороги а не на ту же набережную, или стоянки для катеров или Сайму наконец?!
Сергей Б
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29 июня в 17:45
Вот Альберт загрузил Эдуарда.

Ему что теперь разорваться между парком и набережной.
Альберт Леонов Сергей Б
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29 июня в 17:54
Представляешь о какой ежегодной сумме идет речь?
там хватило бы не только на набережную и сайму
Сергей Б Альберт Леонов
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29 июня в 18:03
Представляю.

Только при таких депутатах и чиновниках все-равно ни на что не хватило бы.

Это как черная дыра.
Швондер.
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29 июня в 18:35
Альберт продай яхту, купи самалет и квартируй у барсика. Там иося тебе ангар будет подметать за твои налоги
Alkonowa1ow
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29 июня в 20:14
Еще в 1983 году энтузиасты, в том числе шИван Сырбу, (нынешний глава инспекции ММС МЧС), создали водно-.моторный клуб «Обь». Заместитель горисполком Леонид Рокецкий выделил землю в пойме Оби под строительство гаражей для ВМК. Тогда правление рисовало радужные картины членам ВМК «Обь». Что будет здесь через несколько лет. А будет не хуже, чем ВМК в Тольятти. Будет, как минимум, городская лодочная станция с пирсом. Будет база спасательной станции. Будет обустроенный берег. Будет слип для подъёма ММС и многое многое другое. Даже будет пляж. Но что-то пошло не так. Идея водно-моторного спорта на Сайге давно витала в Сургуте. Так еще первый председатель ДОСААФ в Сургуте Васильков ещё в 1975 году, помнится, в июле месяце в честь дня День военно-морского флота организовал праздник на воде в акватории Саймы. Праздник состоялся, хотя несколько подвела погода: июльская гроза и ливень. Так вот, прошло много лет. Много воды с тех пор утекло и в Оби, и в Сайме. А проблемы остались те же. Более того, странно слышать, что берег и акватория реки Саймы- это федеральная собственность. А значит она ничья? И ее можно превращать в «помойку»? А благоустраивать и чистить русло Саймы городу выходит нельзя? И уж тем более замахнуться на строительство гидротехнического сооружения (канала) для пополнения вод Саймы с Тёплого канала ГРЭС. Похоже, что это вообще «космос» для нынешних властей. Город по закону не может заниматься Саймой. А Федералам этого не надо? Никому не надо выходит? Хотя ведь обустроенный канал в черте города мог бы стать его украшением. Как является украшением Обводной канал в Санкт-Петербурге и в Москве. Начинать надо с малого: с проекта и ТЭО канала. Без проекта канала для пополнения вод Саймы и регулирования уровня вод, говорить о нынешнем обустройстве берегов Саймы бессмысленно. Любоваться дном с его мусором мало кому захочется. А минимальное благоустройство парка нужно начинать не с конца, как это пытается сделать «под шумок» ООО «Горизонт» (навесив фонарей и соорудив деревянную набережную над водой). Начинать надо с капитального возрождения реки Сайма: с ее водного баланса. Обустраивать берега вокруг «сточной канавы» нет смысла. И ещё по поводу искусственных парков. Возьмём, к примеру, курортный Кисловодский парк. Это искусственный парк, как ни странно, создание которого началось еще 200 лет назад. Сегодня там растут корабельные сосны, среди которых петляет многокилометровый терренкур. Неужели при наших возможностях в Сургуте трудно заложить в города искусственный сосновый парк? При этом не добивать последние островки живой природы. Можем, если объединим усилия созидания.
rmost Alkonowa1ow
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Сегодня в 10:05
"минимальное благоустройство парка нужно начинать не с конца, как это пытается сделать «под шумок» ООО «Горизонт» (навесив фонарей и соорудив деревянную набережную над водой). Начинать надо с капитального возрождения реки Сайма: с ее водного баланса. "

Было бы здорово, если это понимали все : от простых пользователей парка до главы региона.
Сергей Б rmost
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Сегодня в 10:21
Было бы здорова если бы эти прописные истины Коновалов (Alkonowa1ow) объяснил главе региона и главе Сургута, которым Коновалов зад лижет.
Сергей Б
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Сегодня в 10:36
Что не так с Эдуардом Иваницким?

Что они не делают, не идут дела -
Видно, в понедельник их мама родила.

Им бы понедельники взять и отменить.

Но как назло, на острове нет календаря.
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