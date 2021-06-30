Обновление сургутского парка «За Саймой»: интервью с журналистом Эдуардом Иваницким

Что за столбы в парке «За Саймой»? Футбольное поле будет или не будет? Строительные работы ведутся или отменены? Почему строители работают, если администрация сказала, что все работы в парке приостановлены?
Так много вопросов — и так мало ответов.
О ситуации, сложившейся вокруг обновления парка «За Саймой» в Сургуте, мы говорим с журналистом Эдуардом Иваницким.
Эдик на теме этого многострадального парка «За Саймой» уже какой год сидит – бла, бла, бла…
В прошлом годе даже летнею эстраду собирался там устанавливать. До сих пор устанавливает.
Гнать надо всю эту гопкомпанию болтунов нынешнего созыва из думы.
Вот и весь вопрос.