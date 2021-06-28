Замглавы Сургутского района Дина Кузьмина о ЖКХ, благоустройстве и ремонтной кампании

Лето — отличное время для благоустройства. О том, как идет этот процесс в поселениях Сургутского района, о росте гражданского самосознания местных жителей — и о том, как он отражается на долгах за ЖКУ, мы говорим с заместителем главы Сургутского района — директором департамента ЖКХ, экологии, транспорта и связи Диной Кузьминой.