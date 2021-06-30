Депутат думы Сургута — о безопасности и правопорядке

В последний день июня студию siapress.ru посетил Валерий Голодюк, председатель комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку городской думы.

Правомерны ли действия силовиков в отношении масочных диссидентов? Какие приоритеты сегодня ставятся во главу угла в области информационной политики и безопасности города? Есть ли необходимость в принятии закона о домашнем насилии в нынешней ситуации, когда многие семьи из-за пандемии оказалась запертыми в одной квартире 24/7?