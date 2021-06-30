Депутат думы Сургута — о безопасности и правопорядке

В последний день июня студию siapress.ru посетил Валерий Голодюк, председатель комитета по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку городской думы.
Правомерны ли действия силовиков в отношении масочных диссидентов? Какие приоритеты сегодня ставятся во главу угла в области информационной политики и безопасности города? Есть ли необходимость в принятии закона о домашнем насилии в нынешней ситуации, когда многие семьи из-за пандемии оказалась запертыми в одной квартире 24/7?
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», закрепляющий за гражданами право на мирные массовые публичные мероприятия, где можно свободно выражать свое мнение и выдвигать требования к власти в том числе.
В Югре и в Сургуте в частности, что, уже установили диктаторский режим?
Зачем тогда в Сургуте нужна дума с ее комитетом по нормотворчеству, информационной политике и правопорядку, вместе с председателем?