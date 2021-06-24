Интервью с создателями культурно-спортивного кластера «СпортЗавод» в Сургуте

СпортЗавод в Сургуте – это что-то новенькое. Одно название вызывает интерес: что же это будет за кластер и чем там можно заниматься? По задумке создателей это будет целая экосистема, креативное пространство, ядром которого станет скейт парк для велосипедистов и скейтеров всех возрастов.

Осторожно, спойлер: он откроется уже этой осенью!

Недавний велопробег, приуроченный к празднованию Дня города и Дня России показал, что у сургутян пользуется популярностью этот вид спорта. Около 400 человек приняло в нем участие, оседлав своих железных коней. Велосипед в принципе как экологичный вид транспорта покоряет сердца все большего числа людей по всему миру.

А что предложат местные предприниматели своим проектом жаждущей аудитории, в студии СИА-ПРЕСС рассказывают генеральный директор КСК «СпортЗавод» Александр Посохов и исполнительный директор КСК «СпортЗавод» Владислав Иванов.