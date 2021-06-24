Интервью с генеральным директором экологического холдинга «ЮМАН» о защите экологии

Продолжаем тему защиты окружающей среды. Каждую субботу в Сургуте проходит акция «Караван мамонтенка», на которой все жители города могут сдать в переработку алюминиевые и стеклянные бутылки, жестяные банки, макулатуру и пластиковые флаконы из-под бытовой химии.

Мы пригласили генерального директора экологического холдинга «ЮМАН» и организатора проекта «Накорми мамонтенка» Маргариту Лупунчук в студию – будем беседовать о том, куда деваются те отходы, которые мы сдаем, что из них производится и о том, нужен ли Югре собственный перерабатывающий завод.