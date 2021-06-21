Начальник центра кинологической службы УМВД России по Сургуту капитан полиции Юлия Николаева о службе собак на благо общественного правопорядка

День четвероногих хвостатых и лохматых сотрудников правоохранительных органов отмечается 21 июня. В этот день в 1909 в Санкт-Петербурге открыли первый в стране питомник сыскных собак. При нем действовала школа дрессировщиков.

Приобщиться к празднику и больше узнать о кинологической службе и ее сотрудниках смогут гости портала siapress.ru. В прямом эфире мы поговорим о том, как стать кинологом, какие породы собак могут служить в МВД, есть ли у них звания, соцпакет, и что отслужившие собаки делают на пенсии. Главными героями станут начальник центра кинологической службы УМВД России по Сургуту капитан полиции Юлия Николаева и прелестная брюнетка Марго.

Присоединяйтесь к нам 21 июня в 10:30. Вопросы пишите в комментариях.