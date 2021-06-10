Вторая вице «Миссис хрустальная корона России 2021» Розалия Сабитова о своем успехе и объективности конкурсов красоты

Уже традиционно сургутянки представляют Югру на конкурсе «Миссис хрустальная корона России 2021». В этом году на региональном этапе в ХМАО выбрали самую красивую, умную и целеустремленную. Звание «Миссис Хрустальная корона Югры – 2021» получила сургутянка Розалия Сабитова. Девушке выпала честь представлять округ на этапе конкурса в Сочи, где она стала второй вице «Миссис хрустальная корона России 2021».

О том, что дает девушкам участие в конкурсах красоты, новом титуле и объективности подобных состязаний поговорим с Розалией Сабитовой в прямом эфире.