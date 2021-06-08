16+
Логотип Сиапресс
USD  72,8256   EUR  88,6433  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

К обсуждению реновации пр. Ленина должны быть приглашены несистемно мыслящие люди, где-то даже сумасшедшие...

Член ОНФ Рустем Юсупов и депутат Василий Птицын о реновации улицы Ленина в Сургуте

К обсуждению реновации пр. Ленина должны быть приглашены несистемно мыслящие люди, где-то даже сумасшедшие...
Фото: ДомКлик

Минувшей зимой общественность Сургута по-хорошему огорошили: главный проспект города ждет глобальная переделка. Как в любом масштабном деле у этой идеи появились ярые сторонники и открытые недоброжелатели.

Какой будет центральная улица от бизнес-центра Сургутнефтегаза до корабельного корпуса СурГУ? Оставят ли нетронутыми уютные скверы, расширят ли полосность дорог? Что ждет фасады домов, изуродованные разношерстными вывесками? Куда уберут (и уберут ли) рекламные конструкции? И, в конце концов, сможем ли мы прогуляться по новому проспекту Ленина уже в конце 2024 года?


нравится (14) не нравится (9)
31 мая в 16:30, просмотров: 3039, комментариев: 18
Комментарии:
daminovsur
не нравится
31 мая в 22:31
Полосность дорог полагаю стоит оставить. На счет фасада домов и коммерции. Считаю что стоит сделать какой-то единый стиль для всей улицы - сдержанный. Не кричащие цвета. Бежевый со светло-коричневым например. В единой стилистике.
Далее - выделение автобусной линии от Аэрофлотской(только мост) до СурГу. Подходная зона к памятнику основателям и фото-зона. Единый стиль рекламы, не навязчивая. Столбы без проводов и с заменой на новые светодиодные. Велополосы на проспекте. Убрать заборы по всему проспекту!!! Это уродство!! Выложить тротуары брусчаткой. Остановки в единой стилистике - с учетом нашего климата(с обогревом)
Бесплатные общественные туалеты, с водой и мылом. Отапливаемые. Прогулочные зоны. Площадь у Авроры в плачевном состоянии. С ней же что-то можно сделать... И еще много идей. На ночь глядя не лезет в голову ничего. Позже напишу.
Flyer
не нравится
02 июня в 15:18
Реновация - дело хорошее, но в очередной раз хочется обратить внимание:
а) на качество самих проектов: почему не взять нормальное агентство с опытом успешной работы? даже в России уже достаточно достойных примеров. У нас же в городе работают с непонятными ноунеймами и даже сами проекты вызывают большие вопросы.
б) Обратить внимание на качество работ, материалов - этот вопрос перекликается с пунктом А, ибо кто вот, например, заложил террасную пластиковую доску в проект по благоустройству полуострова СурГУ? Хорошая палубная доска(не пластик) служит десятилетиями и применяется у воды и в Нью-Йорке(климат там не сахар зимой + соленая вода), и в Москве, и в Казани. Кто заложил в проект всю эту хлипкую городскую мебель(скамейки, урны и т.д.)? Это же все развалится через год и уже разваливается...
Подрядчиков по какому принципу отбирают? Не было с опытом, хотя бы из той же Тюмени? Почему все криво-косо, мешают муравьи и т.д.?

В конечном счете, скупой платит дважды, а то и более раз. Город просто спустит в канализацию все эти деньги, в том числе и федеральные, за которые нас тут агитировали голосовать.

Тот же самый дизайн-код: его не студентики из чьей-то аффилированной конторки должны разрабатывать явно. Даже какие-то депрессивные города позволяют себе на эту задачу привлечь того же Артемия Лебедева, а "нефтяная столица" Сургут - нет?
Злобный пупсеГ Flyer
не нравится
02 июня в 16:33
Что хорошего сделал Артемий Лебедев?
Flyer Злобный пупсеГ
не нравится
02 июня в 17:07
Ну как минимум, его студия сделала первый дизайн-код в РФ:
"Первый документ в современной России, который можно назвать дизайн-кодом, создала Студия Артемия Лебедева в 2014 году для Москвы по заказу Москомархитектуры совместно с ГлавАПУ."(с)

в Москве вот к чему к чему, а к дизайн-коду(правила оформления улиц, витрин, вывесок, рекламы) вопросов точно нет. И уже многие другие российские города последовали примеру столицы.

Что немаловажно, там есть еще вопрос юридической обвязки этой всей истории: где-то, то ли в Мурманске, то ли Архангельске, состряпали в прошлом году документ своими силами, снесли вывески, но в итоге предприниматели оспорили все в суде. А администрация была вынуждена обратиться к тому же Лебедеву: они уже набили шишек на юридической схеме дизайн-кода.

Хотя я не настаиваю именно на Студии Лебедева, есть и другие зарекомендовавшие себя профессиональные агентства(!), а не всякие ноунеймы непонятно откуда, а скорее всего прикормленные конторы очередного "эффективного" местного чиновника.


Severin
не нравится
02 июня в 19:26
Сначала улица была превращена в помойку, под чутким наблюдением, обозначенного общественника. Ну а следующий этап - способствовать тому, чтобы из улицы сделать то же самое убожество, что сделано на площади возле СурГу. Главное больше освоить средств, а там уж как получится... Что там нужно горожанам - это никого не интересует и с их мнением никто считаться не будет. Денег будет вбухано много, но так и останеться убого и позорно.
Alkonowa1ow Flyer
не нравится
02 июня в 19:47
Внедрение «Дизайн-кода’ городских улиц это прямое дело ДА и Г. «Артемий не Артемий Лебедев». Или КБ «Стрелка». Какая разница? Нужен документ, содержащий дизайн-код города. Если бы его ввели в Сургуте, хотя несколько лет назад, как в других крупных, средних и даже малых городах РФ, то можно было юридически бороться с нынешним уродством рекламы на улицах. А сейчас юридически все что наворотили рекламщики в городе под защитой закона. Будьте любезны господа- обыватели получайте свой 7-летний мораторий на снос этих уличных уродцев. Но можно и нужно разорвать этот порочный альянс ДА и Г и рекламы в пользу граждан города.
Flyer Alkonowa1ow
не нравится
02 июня в 20:40
В том-то и дело, что плоды ДАиГ мы наблюдаем уже не один десяток лет. Только не сводите все к дизайн-коду, хотя я уверен, что своими силами они с ним точно не справятся.

"Дизайн-код" нам уже показали, разбросав как попало более 400 страшнючих рекламных конструкций по городу))
Дововой Кузя
не нравится
03 июня в 21:24
Что такого может рассказать Юсупов,что не знают жители? Юсупов печётся чтобы ему дали работы по освещению улицы ,так как у него контора по световой илюминации.Так что здесь шкурный интерес его лично.
Mobii
не нравится
05 июня в 01:07
ожидание: даёшь интервью дружественному сиа.
реальность: комментаторы напихивают в панамку
Cresofff
не нравится
05 июня в 13:37
Прошу отстранить от работ по реновации ООО «Среда Комфорта». От реализации их идей, уже за город стыдно! Прогулочная зона вокруг СурГУ - ещё не построено, но уже развалилось, пластиковое покрытие, турники на торфяном газоне, со стороны Энергетиков не на коляске, не на велосипеде. Площадь пустырь возле Газпрома, - ужас полный, причём все! Пространство возле ЗАГСА крашенный асфальт- это что то новое в дизайне! Парк За Саймой - второй год нагромождение заборов, асфальтирование зелёных лужаек, футбольное поле среди векового леса! Это ждёт улицу Ленина?
Severin Cresofff
не нравится
05 июня в 14:36
Думаю многие присоединяться к вашей просьбе. Отстранить срочно ООО «Среда Комфорта». Экопарк решили в голую пустыню превратить выпластав 200 деревьев. А на проектировав и отразив всего 12 шт.
ННФ Злобный пупсеГ
не нравится
06 июня в 20:38
И вдогонку вопросы - что хорошего сделал Рустем Юсупов? И какое отношение он имеет к реновации Ленина, кроме сказительства об одном?
ННФ Severin
не нравится
06 июня в 20:44
Поддерживаю! Пусть ещё отчитается, что за все это время в ОНФ сделал хорошего. Именно СДЕЛАЛ.
tsss
не нравится
07 июня в 09:09
Господин Юсупов, вы, я думаю, грамотный, неглупый человек - одумайтесь! Идти против людей, а тем более покушаться на зеленые уголки нашего горда - это плохая примета для подобных чиновников (и общественников)! Вы, наверняка, уедете из города рано или поздно, а людям тут жить. Конечно, "отломить" вкусный кусок федерального пирога очень хочется, но подумайте о своей репутации в глазах людей, о доверии к вам - потерять это все в один миг очень легко, а вернуть уже не получится... Люди не дадут Сайму на растерзание - поймите это!!! Вместо футбольного поля лучше вложите деньги на очистку реки Сайма - больно смотреть в какой воде плавают бедные утки и выдры... облагородьте мостики, дорожки, посадите больше деревьев - возможно какие-то редкие, которых там нет, сделать таблички с информацией о них.. я не знаю, да что угодно, только не вырубку, никакого бетона - весь город уже в бетоне... В новых районах - Акварель, Захарова, Университетская - все повырубали - из окна одни каменные джунгли и машины, машины, машины... Просто уже крик души какой-то...
Мономах
не нравится
07 июня в 10:12
Хватит уже центр вылизывать! Старые микрорайоны вообще без мест отдыха! Лавки у подьездов не в счет! Витринки для забавы устраивать потом будете! Детвора по заброшенным стройкам скачет , а увас олна коммерция на уме! Поближе к устоявшимся пешеходным потокам !
Severin tsss
не нравится
07 июня в 16:54
Полностью поддерживаю каждое ваше слово. Единственное - неглупый и грамотный человек уже себя показал. Единожды солгавшему и предавшему, веры нет...
Severin
не нравится
07 июня в 16:55
Как общественник и член ОНФ этот грамотный и неглупый человек сам себя опустил ниже плинтуса.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:28
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 11:54
Можно затереть на заборе, но не затрешь в головах.
Показать все комментарии (19)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. К обсуждению реновации пр. Ленина должны быть приглашены несистемно мыслящие люди, где-то даже сумасшедшие... 3039
  2. ​Снова грозы! Югорчан предупреждают о плохой погоде 1463
  3. ​Мошенник украл почти два миллиона у сургутянки, назвав четыре заветные цифры 925
  4. ​Когда местные власти отрабатывают не свою идею, а что-то спущенное сверху – это сразу видно 749
  5. ​Надежда Красноярова предложила чиновникам брать пример с «Сургутнефтегаза» при ремонте дорог 584
  6. ​«Против насилия»: задержанная без маски помощница депутата записала видеоролик в свое оправдание 466
  7. ​«Заполнили мы»: скульптуры Вавакина разрисовал «Летучий театр» 433
  8. Сургутский гигант заработал больше всех за год пандемии 405
  9. ​Юрий Семенков: «Все, что сейчас происходит вокруг скульптур Вавакина, я считаю положительным процессом» 325
  10. ​В Югре осужденные нашли способ поддерживать связь с родными 323
  1. ​Юрий Семенков: «Советский модернизм Сургута» — тема все-таки не ностальгическая» 4599
  2. ​«Мои чувства православной христианки оскорблены»: сумма в чеке в 666 рублей из ПНБ Сургута возмутила пациентку 4353
  3. ​Деревья вырубят?! Сургутяне бьют тревогу из-за таинственного забора в парке 4042
  4. В Нижневартовском районе перевернулась легковушка: пострадали водитель с пассажиром 3916
  5. ​Вартовчанин, который сбил женщину и ее сына на остановке, сдался полиции 3794
  6. Пьяные разборки кончились дракой на ножах: один югорчанин убит 3764
  7. Проект «ДУМАть и решать». Алексей Кучин: «Хлебозавод, комбинат школьного питания должны оставаться в собственности города» 3637
  8. Жесткое задержание: помощницу депутата Сургута полицейский задержал за нарушение масочного режима // Видео 3214
  9. Елена Трофимова: «С начала 2019 года в Сургуте возбуждено 77 уголовных дел на создателей фирм-однодневок» 3205
  10. В Нижневартовске ОПГ организовало казино 3155
  1. ​График отключения горячей воды в Нижневартовске будут публиковать на интерактивной карте 13508
  2. ​В Нефтеюганске в следующем году возведут спортивный центр 11507
  3. ​«Убью биомусор». Казанский убийца школьников оставил сообщение в своем телеграме и пошел стрелять 11439
  4. ​Гомофоб, шантажист, уголовник. 10 фактов о создателе скандального портала «Чиновник.ру» Эдуарде Шмонине 11416
  5. Малолетние вандалы разгромили надгробие могилы в Нефтеюганске 10869
  6. ​«Какая дикость…» Новые рекламные конструкции в Сургуте возмутили даже священника 10173
  7. Два сотрудника нижневартовского филиала Роснефти подозреваются во взяточничестве // ВИДЕО 9792
  8. Школьников, испортивших надгробия в Нефтеюганске, поставили на учет 9777
  9. #НГ #БОГДАНОВ70. Спецвыпуск «НГ» 9171
  10. ​В Нефтеюганске во время пьяной поножовщины погибла женщина и пострадали двое мужчин 9134

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика