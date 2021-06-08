Член ОНФ Рустем Юсупов и депутат Василий Птицын о реновации улицы Ленина в Сургуте

Минувшей зимой общественность Сургута по-хорошему огорошили: главный проспект города ждет глобальная переделка. Как в любом масштабном деле у этой идеи появились ярые сторонники и открытые недоброжелатели.

Какой будет центральная улица от бизнес-центра Сургутнефтегаза до корабельного корпуса СурГУ? Оставят ли нетронутыми уютные скверы, расширят ли полосность дорог? Что ждет фасады домов, изуродованные разношерстными вывесками? Куда уберут (и уберут ли) рекламные конструкции? И, в конце концов, сможем ли мы прогуляться по новому проспекту Ленина уже в конце 2024 года?