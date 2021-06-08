Член ОНФ Рустем Юсупов и депутат Василий Птицын о реновации улицы Ленина в Сургуте

Минувшей зимой общественность Сургута по-хорошему огорошили: главный проспект города ждет глобальная переделка. Как в любом масштабном деле у этой идеи появились ярые сторонники и открытые недоброжелатели.
Какой будет центральная улица от бизнес-центра Сургутнефтегаза до корабельного корпуса СурГУ? Оставят ли нетронутыми уютные скверы, расширят ли полосность дорог? Что ждет фасады домов, изуродованные разношерстными вывесками? Куда уберут (и уберут ли) рекламные конструкции? И, в конце концов, сможем ли мы прогуляться по новому проспекту Ленина уже в конце 2024 года?
Далее - выделение автобусной линии от Аэрофлотской(только мост) до СурГу. Подходная зона к памятнику основателям и фото-зона. Единый стиль рекламы, не навязчивая. Столбы без проводов и с заменой на новые светодиодные. Велополосы на проспекте. Убрать заборы по всему проспекту!!! Это уродство!! Выложить тротуары брусчаткой. Остановки в единой стилистике - с учетом нашего климата(с обогревом)
Бесплатные общественные туалеты, с водой и мылом. Отапливаемые. Прогулочные зоны. Площадь у Авроры в плачевном состоянии. С ней же что-то можно сделать... И еще много идей. На ночь глядя не лезет в голову ничего. Позже напишу.