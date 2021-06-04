Интервью с туристическим агентом об отдыхе летом 2021 года

Второе лето подряд сезон отпусков под угрозой срыва – ситуация в мире меняется ежедневно, а причина тому (утомившая всех за последние полтора года) пандемия коронавируса. Страны то открывают границы, то закрывают. Чартеры то возобновляют, то отменяют. Люди теряют деньги в турфирмах, бронируя заранее свой отдых. Агентства, в свою очередь, разоряются и прекращают деятельность.

И все-таки, где отдыхать, чтобы не прогадать? Об этом поговорим с Еленой Соловьёвой, владелицей студии путешествий SoloWay, 4 июня в 11.00.

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