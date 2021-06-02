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​ДУМАть и решать. Алексей Кучин // ONLINE 2 июня в 12.00

Городские проблемы — в разговоре с сургутским депутатом Алексеем Кучиным

​ДУМАть и решать. Алексей Кучин // ONLINE 2 июня в 12.00

Обзор городских проблем и пути их решения: такова тема очередного выпуска проекта «ДУМАть и решать».

2 июня в 12.00 мы поговорим о повседневной жизни Сургута с депутатом городского парламента Алексеем Кучиным.

Есть вопросы? Задавайте в комментариях!


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28 мая в 15:52, просмотров: 1715, комментариев: 5
Комментарии:
Злобный пупсеГ
не нравится
28 мая в 15:57
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
не нравится
28 мая в 17:42
Кучин, обманутые дольщики готовятся к протестным выступлениям – Комарову в отставку, Филатова в отставку.

Если вы депутат представитель от граждан, то выходите на протест с гражданами.

Если не выходите на протест, значит вы не народный депутат, а инородный. И больше вам не быть депутатом.

И так вопрос: вы выйдете на протест с гражданами своими избирателями и поддержите их или нет?

йося
не нравится
29 мая в 20:39
Как минимум 50% думаков случайные люди....
тоже мимо проходил
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31 мая в 09:12
Алексей, расскажите о своем отношении к установленным в городе баннерам?
Где можно ознакомиться с вашей предвыборной программой?
Citizen
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01 июня в 10:56
Кучин А- когда будет отремонтирован пр-зд Мунарева?!
В ямах утонуть можно!!!!
Вы же депутат от этого микрорайона, а по факту, появляетесь только на период выборов.
6xz34e
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Сегодня в 07:31
Уважаемый Алексей!Позвольте Вас поблагодарить,что Вы всегда отвечаете на вопрос читателей!Так поступаете только Вы и Владимир Болотов,иногда Дмитрий Пахотин.Молодцы!Мой вопрос -предложение.На объездной дороге ,возле заправки ,будет построено два жилых дома от "Сибпромстроя".Можно ли обязать построить велодорожку вдоль объездной дороги за счет "СПС".Ведь господин Сторожук строит Храмы,безвозмездно...Тем более,что через километр еще один готовый дом "СПС".Напомню,предложение звучало 5 марта на встрече с Шуваловым в школе 45. (Господин Богач сам там катается)...Записывал вопрос "на карандаш".Вы на эту встречу припозднились.Вновь вопрос задаю.
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