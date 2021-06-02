Городские проблемы — в разговоре с сургутским депутатом Алексеем Кучиным

Обзор городских проблем и пути их решения: такова тема очередного выпуска проекта «ДУМАть и решать».

2 июня в 12.00 мы поговорим о повседневной жизни Сургута с депутатом городского парламента Алексеем Кучиным.

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