Городские проблемы — в разговоре с сургутским депутатом Алексеем Кучиным

Обзор городских проблем и пути их решения: такова тема очередного выпуска проекта «ДУМАть и решать».
2 июня в 12.00 мы поговорим о повседневной жизни Сургута с депутатом городского парламента Алексеем Кучиным.
Есть вопросы? Задавайте в комментариях!
Обзор городских проблем и пути их решения: такова тема очередного выпуска проекта «ДУМАть и решать».
2 июня в 12.00 мы поговорим о повседневной жизни Сургута с депутатом городского парламента Алексеем Кучиным.
Есть вопросы? Задавайте в комментариях!
Юрий Нуреев
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Если вы депутат представитель от граждан, то выходите на протест с гражданами.
Если не выходите на протест, значит вы не народный депутат, а инородный. И больше вам не быть депутатом.
И так вопрос: вы выйдете на протест с гражданами своими избирателями и поддержите их или нет?
Где можно ознакомиться с вашей предвыборной программой?
В ямах утонуть можно!!!!
Вы же депутат от этого микрорайона, а по факту, появляетесь только на период выборов.