Говорим с заместителем главы Сургута Сергеем Полукеевым о ближайших рабочих планах

Заместитель главы Сургута Сергей Полукеев расскажет нам о своих рабочих планах на ближайшее время.

Какие задачи в сфере городского хозяйства требуют неотложного внимания, нужна ли ревизия того, что сделано за предыдущие годы и сколько времени новый зам будет входить в курс дела? Обо всем этом — в режиме онлайн на siapress.ru.