Говорим с заместителем главы Сургута Сергеем Полукеевым о ближайших рабочих планах

Заместитель главы Сургута Сергей Полукеев расскажет нам о своих рабочих планах на ближайшее время.
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Значит, гусь свинье все-таки товарищ.
Когда отремонтируем мост-платину? Тот который по Мелик-карамова возле Гагарина. Там плиты ограждения отваливаются. денег много не надо, их укрепить хотя бы .. что бы на ноги кому не упали или голову..Всякое бывает.
Теперь полномочий хватит?