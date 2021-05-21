​Интервью с куратором экопарка «За Саймой» Рустемом Юсуповым

Сургутяне жалуются, что их мнения не всегда учитывают при принятии тех или иных решений. Особенно, когда речь заходит о благоустройстве. Наглядная ситуация: есть отличный шанс привлечь деньги из окружного и даже федерального бюджетов на благоустройство сразу четырех крупных территорий – экопарка «За Саймой», парковой зоны в 20А микрорайоне, сквера у Дворца торжеств и парка в 8-м микрорайоне. Но вот незадача: чтобы денежки дали, важно набрать 24,5 тысячи голосов поддержки. Сегодня, за 10 дней до конца голосования, на счету сургутских объектов чуть больше 14 тысяч голосов.

В чем причина низкой активности горожан? Разбираемся с куратором одного из проектов-лидеров на сегодняшний день Рустемом Юсуповым.