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Рустем Юсупов: «Каждый житель Сургута должен найти себя в этом парке. «За Саймой» — это единая экосистема»

​Интервью с куратором экопарка «За Саймой» Рустемом Юсуповым

Рустем Юсупов: «Каждый житель Сургута должен найти себя в этом парке. «За Саймой» — это единая экосистема»

Сургутяне жалуются, что их мнения не всегда учитывают при принятии тех или иных решений. Особенно, когда речь заходит о благоустройстве. Наглядная ситуация: есть отличный шанс привлечь деньги из окружного и даже федерального бюджетов на благоустройство сразу четырех крупных территорий – экопарка «За Саймой», парковой зоны в 20А микрорайоне, сквера у Дворца торжеств и парка в 8-м микрорайоне. Но вот незадача: чтобы денежки дали, важно набрать 24,5 тысячи голосов поддержки. Сегодня, за 10 дней до конца голосования, на счету сургутских объектов чуть больше 14 тысяч голосов.

В чем причина низкой активности горожан? Разбираемся с куратором одного из проектов-лидеров на сегодняшний день Рустемом Юсуповым.


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19 мая в 16:30, просмотров: 1463, комментариев: 11
Комментарии:
Mobii
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19 мая в 16:52
Ахаха, опять народ плохой.
Чувак еще только метит в депутаты, а уже ему народ не тот попался
Злобный пупсеГ Mobii
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19 мая в 17:02
не опять, а снова)) а если не метит, извиняться будете?
Швондер.
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19 мая в 17:27
"Почему не нужны" - потому что там не вкручены рустемкины лампочки.
Аванес
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19 мая в 17:41
Ну его интерес понятен, а народ поражает своим равнодушием к чаяниям простых бизнесменов, искренне жаждущих освоения окружных и даже, подумать страшно, федеральных деньжат. Где "честная совесть" у населения? Нет её...Как страшно жить.
Albert Leonov
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19 мая в 19:03
Не повезло городу с жителями... Не активные и не продвинутые..
И что делать?!
Работать, не ходить с протянутой рукой прося денег, а зарабатывать и тратить рационально. Без всяких там "прожектов" заоблачных..
Сперва все тротуары отремонтировать, покрыть тупо новым асфальтом, без всякого размаха, как мы любим. А просто уложить новый слой и все.. Через 50 метров поставить урны... Глядишь и люди благодарны будут.. В парках кто гуляет? Какой там социальный состав гуляющих? Вот и понимайте что кроме тех кто там постоянный посетитель , другим не нужно и даром!
Вот ответ на вашу тему...
Зачем мне голосовать, если ни я, не моя семья там не появляется совсем?! Так что бы было?! Галочку получил кто то?! Вот фиг вам!
Швондер.
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19 мая в 20:07
Может надо меньше воровать
1234567
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20 мая в 19:34
А что для Вас значит слово "ЭКОПАРК"???
Вот как характеризует ЭКОПАРК википедия: Экологический - относящийся к природной среде, к среде обитания всего живого;
Парк - участок земли для прогулок, отдыха, игр, с естественной или посаженной растительностью, аллеями, водоемами и т. д. (Большой энциклопедический словарь). А теперь давайте посмотрим на проект "ЭКОПАРКа" на Сайме. 3 КАФЕ!!! 90, 100, 360кв.м. Выделенные территории для строительства непонятно каких объектов! Это по вашему ЭКОПАРК?!
1234567
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20 мая в 19:38
Если мне не изменяет память, общественники не поддержали ваш проект. Каким же образом он оказался на голосовании?! Кстати, некоторые знакомые общественники даже в шоке от представленного в проекте, так как договорённости совсем не соответствуют увиденному. Как после этого можно верить вашим словам?!
1234567
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20 мая в 19:54
Рустем, вы когда нибудь были в Тюмени?! Насколько красивый ухоженный город, с большим количеством зелёных зон. Благодаря Собянину С.С. Тюмень стала строиться и облагораживаться Для Людей. Чего не скажешь о Сургуте. Серый, унылый город, "каменные джунгли". Создаётся впечатление, что в Сургуте деятельность не для людей, а ради наживы. А вы как считаете?
1234567
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20 мая в 20:06
Прошу прощения, неправильно выразилась-не наживы, а прибыли!
6xz34e
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20 мая в 20:51
Уважаемый Рустем!Нам нужны КРАСИВЫЕ парки,а не унылые скамейки на плитке,которую "поели" муравьи.И дороги гладкие нужны без обвинений в адрес водителей,авто которых имеют наличие шипов.И школьный проездной должен быть настоящий,а не "картой горожанина " его называть.И когда гигант "Возрождение" подписываете на строительство,ОБЯЗАТЬ застройщика школу и сад построить.Или это не работа ОНФ?
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