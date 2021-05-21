Сегодня у Сургута новый глава и новая администрация. О том, какие действия уже успели предпринять чиновники, о первых результатах их работы мы говорим в прямом эфире с журналистом Эдуардом Иваницким — подключайтесь.
Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО
Что уже успели сделать новые чиновники администрации Сургута?
19 мая в 13:45, просмотров: 1727, комментариев: 11
Они ничего пока нового не внесли, внесут только осенью!
Школу достроят одну ? Так она должна быть еще в прошлом ноябре вроде сдаться! Вторую? Ну тут могут и не успеть...
Землю по бешеной цене продать строителям вроде не успели. Те потом на стоимости кв/м отиграются.. На горожанах ...
Него их оценивать! пусть сперва с наследием разберутся, желательно с последующими посадками и конфискациями