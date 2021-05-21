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Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО

Что уже успели сделать новые чиновники администрации Сургута?

Эдуард Иваницкий: «Команде Филатова сейчас можно только посочувствовать» // ВИДЕО

Сегодня у Сургута новый глава и новая администрация. О том, какие действия уже успели предпринять чиновники, о первых результатах их работы мы говорим в прямом эфире с журналистом Эдуардом Иваницким — подключайтесь.


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19 мая в 13:45, просмотров: 1727, комментариев: 11
Комментарии:
Albert Leonov
не нравится
19 мая в 19:07
Какие результаты первые?! Вы о чем?! Как можно что то заметить, если еще не начали осваивать?
Они ничего пока нового не внесли, внесут только осенью!
Школу достроят одну ? Так она должна быть еще в прошлом ноябре вроде сдаться! Вторую? Ну тут могут и не успеть...
Землю по бешеной цене продать строителям вроде не успели. Те потом на стоимости кв/м отиграются.. На горожанах ...
Него их оценивать! пусть сперва с наследием разберутся, желательно с последующими посадками и конфискациями
Губский Александр
не нравится
20 мая в 04:52
Наконец-то узнаём всю подноготную из первоисточника.
Alkonowa1ow
не нравится
20 мая в 07:57
19 мая - в В День рождения пионерии, День детских общественных объединений РФ, хотелось бы в первую очередь услышать от новой ГА о судьбе Сургутского «Дома пионеров». Это тема маленькая по масштабам, но огромная и резонансная для старожилов города
тоже мимо проходил Губский Александр
не нравится
20 мая в 09:09
Иваницкий идет на выборы от ЕР, поэтому сомневаюсь, что в его оценке новой администрации мы увидим что-то близкое к объективному.
йося
не нравится
20 мая в 21:56
застой
Мономах Albert Leonov
не нравится
20 мая в 23:51
Ты чего плетешь? Это что аудиторы? Это управители городом! Уже три месяца рулят и только дыры везде вылезают! И бездари лангепасского разлива назначаются! Город не должен ждать пока деревня поймет свою несостоятельность! Пусть тогда. бабушка за своих назначенцев впахивает! При Шувалове каждую неделю наезжала! А тут запропала! Что это за. модель управления крупнейшим муниципалитетом?!!!
Флудер Мономах
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Сегодня в 09:27
После Шувалова уже хуже не будет. А то, что он авгиевы конюшни оставил, так вполне предположить можно. Ближайшие 2 года ещё всякий абзац будет твориться, народ взвоет, будет Филатова склонять. Но это - наследие шестилетки бородача, а не результаты "100 дней" Филатова.
Бугаева
не нравится
Сегодня в 16:15
А я бы посочуствовала самому Эдику Иваницкому. Как же он бедненький живёт на 32 тысячи в год? Или сколько он там написал в депутатской декларации?
Бугаева йося
не нравится
Сегодня в 16:15
Чуть не забыла.
йосе слова не давали!
тоже мимо проходил
не нравится
Сегодня в 16:52
В общем так. Иваницкого слушать интересно - шоумен, всё таки.
Но!
Интервью - незачет!
Заявленная тема (как я говорил выше) не раскрыта, потому что 90 % времени было посвящено не первым итогам новой администрации, а унижению старой.
Местный
не нравится
Сегодня в 18:06
Прогиб засчитан
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