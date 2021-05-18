Беседа с медицинским психологом ПНБ об игромании

Сегодня все чаще говорят о вреде компьютерных игр, ставя эту зависимость в один ряд с наркоманией и алкоголизмом. После каждых трагических инцидентов поднимается вопрос о том, как компьютерные игры могут влиять на психику человека и есть ли необходимость вводить ограничения.

18 мая корреспондент siapress.ru побеседует в прямом эфире с медицинским психологом БУ «Сургутская клиническая психоневрологическая больница» Алёной Поветиной, который расскажет о признаках и причинах игромании, о том, куда обращаться и способах лечения зависимого человека.