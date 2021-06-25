Интервью со специалистом об акне

Самая популярная проблема среди подростков – прыщи. Мы часто видим на экранах телевизоров и в соцсетях рекламу различных средств от акне, но мало кто знает, что причина не всегда лежит на поверхности, а распиаренные мази и гели могут подарить только кратковременный косметический эффект.

Поможет ли гормональная терапия в борьбе против прыщей? Как выявить предрасположенность на раннем этапе? Каковы внешние факторы, которые могут спровоцировать акне? Чем опасно выдавливание гнойников? На эти вопросы в прямом эфире отвечает косметолог Арина Пахтусова.