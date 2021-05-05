Интервью с руководителем детской академии театра и танца «Этинсель» Екатериной Королёвой об участии и победе в городском конкурсе «Танцевальные ритмы»

В Сургуте состоялся масштабный и долгожданный городской конкурс «Танцевальные ритмы». Здесь своими успехами и талантами смогли блеснуть воспитанники культурных учреждений, организаций дополнительного, среднего и высшего образования и частных школ Сургута. Жюри выбрало лучших танцоров в нескольких номинациях, но Гран-при XI городского конкурса достался коллективу детской академии театра и танца «Этинсель».

Об участии и победе своих воспитанников расскажет ведущий балетмейстер ЦКиД «Камертон», руководитель академии «Этинсель» Екатерина Королёва.

Присоединяйтесь к нам 5 мая в 11.30.