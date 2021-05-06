Интервью с чемпионом КХЛ — хоккеистом Александром Яремчуком

Хоккейная школа Сургута пожинает плоды: воспитанники местных тренеров выступают в элитных лигах. Так, в этот четверг в студию siapress.ru пожалует новоиспеченный чемпион – обладатель главного трофея Континентальной хоккейной лиги Александр Яремчук. Его команда на прошлой неделе впервые в своей истории выиграла Кубок Гагарина, а уже сегодня он вернулся в родной город, чтобы провести время с семьей.

О буднях хоккеиста омского «Авангарда», смелых мечтах об НХЛ, возможностях вырваться из маленького города, игре на одном льду с титулованными мастерами и совмещении учебы и спорта (а Александр окончил школу с золотой медалью!) – в нашей беседе.