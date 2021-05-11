Интервью с организатором конкурсов красоты в Сургуте Оксаной Каландырец

20 лет назад имя Оксаны Каландырец прославило Сургут далеко за пределами страны. Причем, речь в кои-то веки шла не о нефти или газе, а о красоте.

Она вошла в топ-5 самых красивых девушек Старого Света на конкурсе «Мисс Европа», также была одной из десяти финалисток «Мисс Вселенная — 2001».

Именно благодаря ей в нашем, по большому счету рабочем городе, популяризировалась красота. Но, к сожалению, за конкурсами красоты годами тянется не самый приятный шлейф. Девушек обвиняют в эксплуатации титулов, в продажности, в грязных скандалах и интригах. О том, как достойно нести звание самой-самой и не поддаться соблазну поговорим с Мисс Сургут-1996 Оксаной Каландырец.