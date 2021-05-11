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Оксана Каландырец: «Раньше ценилась яркая, броская красота. Но мой типаж, как и Оксаны Федоровой, уже устарел»

Интервью с организатором конкурсов красоты в Сургуте Оксаной Каландырец

Оксана Каландырец: «Раньше ценилась яркая, броская красота. Но мой типаж, как и Оксаны Федоровой, уже устарел»

20 лет назад имя Оксаны Каландырец прославило Сургут далеко за пределами страны. Причем, речь в кои-то веки шла не о нефти или газе, а о красоте.

Она вошла в топ-5 самых красивых девушек Старого Света на конкурсе «Мисс Европа», также была одной из десяти финалисток «Мисс Вселенная — 2001».

Именно благодаря ей в нашем, по большому счету рабочем городе, популяризировалась красота. Но, к сожалению, за конкурсами красоты годами тянется не самый приятный шлейф. Девушек обвиняют в эксплуатации титулов, в продажности, в грязных скандалах и интригах. О том, как достойно нести звание самой-самой и не поддаться соблазну поговорим с Мисс Сургут-1996 Оксаной Каландырец.


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04 мая в 15:18, просмотров: 2347, комментариев: 9
Комментарии:
хаски из Аляски
не нравится
04 мая в 15:40
Оксана, здравствуйте! Скажите, почему наши сургутские красавицы не всегда красавицы. Вот прям смотришь и не понимаешь — за какие такие параметры (заслуги) на ней корона и титул?
Сергей Б
не нравится
04 мая в 19:55
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Губский Александр Сергей Б
не нравится
05 мая в 04:36
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
05 мая в 09:54
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
05 мая в 10:16
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Sofi Titenko
не нравится
09 мая в 20:53
Оксана, здравствуйте, мне 46 лет, я мама 3 детей, работаю, но всю жизнь мечтала побыть королевой. Ни разу не была на сцене, даже не представляю, как это. Но мечтаю. Рост 163 см вес 59 кг, могу ли я принять участие? Востребованы ли женщины такого возраста?
Pingkong1
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10 мая в 23:59
Моя жена не так давно принимала участие в конкурсе Мисс Миссис Сургут. Она у меня умница и красавица, я это и без всяких конкурсов знаю. Узнав о её намерении, не скажу, что обрадовался, но и отговаривать не стал. Мы с детьми поддерживали ее как могли. От повседневных забот тоже нужно отвлекаться, почему бы и не конкурс красоты. Пройдя интересный, но не простой этап подготовки, она в очередной раз дала повод собой гордиться. И я безмерно счастлив, что эта шикарная женщина - моя женщина, моя королева
Аванес Pingkong1
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11 мая в 00:37
Кому это интересно? Эта информация для кого?
Sasha
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11 мая в 10:37
Оксана,расскажите о честности конкурса? Много слышали о том что все продажно и за ранее уже выбрана королева,так ли это на самом деле?
Чем-то отличается конкурс в Сургуте от других конкурсов в других городах ?
Аванес
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11 мая в 16:43
Ну и декольте, стыдобище....
Сергей Б
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11 мая в 16:53
Реплика Аванеса привлекла мое внимание. И думаю не только мое.

Посмотрел.

Аванес не прав.

Злопыхалкин Аванес
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11 мая в 21:22
Кому это интересно? Эта информация для кого?
Миледи
не нравится
Сегодня в 10:39
А мне просто хочется знать что дает этот конкурс. Кому он нужен? Какую пользу он несет? Да тот же титул для чего?
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