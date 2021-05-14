Опытный сургутский путешественник о пешем туризме и восхождениях на горы

Отели по системе all inclusive наскучили, все родственники навещены по несколько раз, Европа закрыта (а если и откроют, то больно дороге удовольствие), Бали опошлили блогеры. Что остается искушенному путешественнику? Правильно, пеший туризм. А еще лучше – походы в горы.

Какой маршрут выбрать? Как подготовиться в Сургуте? Правда ли, что иногда трупы служат ориентирами для альпинистов? Как бороться с внезапными паническими атаками на высоте?

Обо всем этом в студии siapress.ru рассказывает сургутянин Денис Топал, за плечами которого несколько интересных походов.