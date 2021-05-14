Эфир с начальником отдела поддержки и развития гражданских инициатив МАУ «Ресурсный информационный центр Сургутского района»

Многие слышали аббревиатуру НКО, но что это такое и с чем это едят? На самом деле некоммерческий сектор экономики стал сегодня трендовым направлением деятельности креативных и инициативных людей.

Не все в курсе, что, в частности, благодаря работе НКО в стране, в регионе, в районе решаются актуальные социальные проблемы, формируется гражданская активность и реализовываются крутые инновационные идеи, способствующие социально-экономическому развитию общества.

Ведь сектор НКО пользуется огромной поддержкой государства на всех уровнях власти и, в принципе, каждый из нас имеет возможность повлиять на решение социальных проблем родного края, реализуя свои новаторские идеи.

На этот раз мы пригласили в студию siapress.ru Арсена Петросяна – начальника отдела поддержки и развития гражданских инициатив муниципального автономного учреждения «Ресурсный информационный центр Сургутского района», чтобы он буквально на пальцах рассказал, как рождается НКО.