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Арсен Петросян: «В Сургутском районе иностранных агентов нет, но был один случай...» // ONLINE

Эфир с начальником отдела поддержки и развития гражданских инициатив МАУ «Ресурсный информационный центр Сургутского района»

Арсен Петросян: «В Сургутском районе иностранных агентов нет, но был один случай...» // ONLINE

Многие слышали аббревиатуру НКО, но что это такое и с чем это едят? На самом деле некоммерческий сектор экономики стал сегодня трендовым направлением деятельности креативных и инициативных людей.

Не все в курсе, что, в частности, благодаря работе НКО в стране, в регионе, в районе решаются актуальные социальные проблемы, формируется гражданская активность и реализовываются крутые инновационные идеи, способствующие социально-экономическому развитию общества.

Ведь сектор НКО пользуется огромной поддержкой государства на всех уровнях власти и, в принципе, каждый из нас имеет возможность повлиять на решение социальных проблем родного края, реализуя свои новаторские идеи.

На этот раз мы пригласили в студию siapress.ru Арсена Петросяна – начальника отдела поддержки и развития гражданских инициатив муниципального автономного учреждения «Ресурсный информационный центр Сургутского района», чтобы он буквально на пальцах рассказал, как рождается НКО.


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30 апреля в 14:43, просмотров: 1783, комментариев: 7
Комментарии:
Аванес
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01 мая в 01:04
Арсенчик, скажи по-братски, сколько НКО помогли создать и чего полезного эти НКО сделали, только прошу тебя, без "воды", деловито, чётко, сделай красиво...
А то знаем мы про ваш район, как там статистику лепят.
Аванес
не нравится
01 мая в 01:06
И ещё вопрос, Ашот Григорьевич кем тебе приходится?
Сергей Б
не нравится
01 мая в 08:37
Дело в том, что в стране, в регионе, в районе, НЕ решаются актуальные социальные проблемы, НЕ формируется гражданская активность и НЕ реализовываются крутые инновационные идеи, способствующие социально-экономическому развитию общества. Все перечисленное выше в стране гасится.

Это в частности, благодаря работе НКО?
444
не нравится
Сегодня в 15:07
Проблема в том, что во всем мире (и в России года до 2005-го) эти организации называются неправительственными - НПО. И только в России эта независимость от правительства, от власти при Путине стала считаться страшной крамолой. Даже в русской Википедии английская статья про неправительственные организации стыдливо именуется на русском "общественные организации". Это к вопросу о шизофрении, которой тяжело больно российское общество.
Да. Очень хорошую рекламу некоммерческим организациям сделал Дмитрий Медведев. Он свою незаконную и потому неучтенную недвижимость оформил на некоммерческие организации, контролируемые своими холуями. И такие организации, конечно же, "пользуются огромной поддержкой государства на всех уровнях власти".
Швондер. Аванес
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Сегодня в 15:11
Дада, и Евгений Ваганович кем
Аванес
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Сегодня в 19:41
Эфир позорнейший, ни на один вопрос читателей не ответили, будто их и не было, для чего эта организация создана, так и не понятно, очередная присоска на бюджете, только для того чтобы славить Трубу.
Аванес
не нравится
Сегодня в 22:17
Короче, тупо отработали бабки по договору, просто, без затей.
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