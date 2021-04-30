Интервью со скрипачом Графом Муржей и худруком симфонического оркестра Сургутской филармонии Михаилом Леонтьевым

30 апреля в студии siapress.ru – скрипач с венгерскими корнями, заслуженный артист России Граф Муржа, а также художественный руководитель Симфонического оркестра Сургутской филармонии Михаил Леонтьев.

В этот же день в 18:30 на сцене Театра СурГУ в сопровождении Симфоничского оркестра Сургутской филармонии он исполнит сочинения Александра Глазунова, Алексея Шора, Леонарда Бернстайна, Камиля Сен-Санса и других композиторов с мировым именем.

Каким образом музыкант, выступающий в престижнейших консерваториях мира — от Бельгийского Дворца изящных искусств до Парижского Théâtre de la Ville — оказался в Сургуте? Чем маэстро манит этническая музыка? И как инструмент 1719 года, на котором он играет, сквозь века все еще радует зрителя безупречным звучанием? Обо всем этом говорим с музыкантами.