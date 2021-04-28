Интервью с наставницами музыкального шоу проекта «Иди за мной» Аленой Поль и Верой Кондратьевой

Уникальный музыкальный шоу проект «Иди за мной» реализуют в Югре. Это прекрасная возможность для местных вокалистов показать свой талант и заявить о себе. По итогам трех кастингов будут определены 16 финалистов, которые осенью поборются за главный приз – 500 тысяч рублей.

Организаторы проекта – ОТРК «Югра» – приняли уже больше 200 заявок. Отбор пройдет сразу в трех городах региона: Нижневартовске, Сургуте и Ханты-Мансийске. Один из них уже позади. Сургуту предоставят слово 28 апреля. Перед самым кастингом два наставника проекта – известные в Югре и за ее пределами вокалистки Алена Поль и Вера Кондратьева – в студии СИА-ПРЕСС расскажут о самом проекте, его участниках и своих впечатлениях от услышанного.