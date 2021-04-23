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Ольга Сидорова: «Создание АРТ-резиденций – это потребность креативного сообщества»

Интервью с руководителем Арт-резиденции в Сургуте Ольгой Сидоровой

Ольга Сидорова: «Создание АРТ-резиденций – это потребность креативного сообщества»

Этой весной в Сургуте появилось новое пространство для творческой молодежи. Арт-резиденция станет пристанищем для талантливых и креативных. В ней созданы площадки для реализации проектов в сфере экологии, медиа, IT, театра, зона коворкинга, многофункциональное творческое пространство.

Подобные арт-дома появятся и в других городах Югры – это задумка властей округа. Однако в думе Сургута на предложение ополчились парламентарии, после оглашения суммы содержания нового объекта, которое ляжет на плечи муниципального бюджета. Об этих нюансах и первых результатах работы арт-резиденции поговорим с ее руководителем Ольгой Сидоровой.


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21 апреля в 16:28, просмотров: 1117, комментариев: 11
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
21 апреля в 19:46
— Ой! Вань! Смотри, какие клоуны!
Рот — хоть завязочки пришей…
Albert Leonov
не нравится
22 апреля в 08:17
Если все будут креативными, кто же извините за мой французский , клозеты чинить и чистить будет?
Назовите хотя бы одну сферу народного хозяйства, где наблюдается острейшая нехватка креативщиков?!
6xz34e
не нравится
22 апреля в 08:43
Уважаемая Ольга!Озвучьте ,пожалуйста, цели и задачи вашей резиденции для молодежи.У нас очень много "трудных" молодых подростков.Как с ними быть?А так..резиденция...Красивый фантик...Вот и нашлось рабочее место для многодетного отца Евдокимова,руководителя "Летучего " театра...
Massive Aggressive
не нравится
22 апреля в 11:08
Если творчество не приносит деньги, то это хобби.
А им можно и без всяких центров заниматься, уж точно не на бюджетные деньги. На бюджетные деньги нужно ставить заборы.
Аванес
не нравится
22 апреля в 13:36
ой не могу...на фото Оля в образе)
йося
не нравится
Сегодня в 10:13
Простите за мой французский, но нах.... нам тогда нужен Центр молодежного дизайна, Медиацентр, Центр молодежных инициатив, Собеседник и весь остальной отживший свой век отстой, и походу в кое то веки депы правильно ополчились.
Нужна срочная со скальпелем ревизия всей молодежной политики.
йося
не нравится
Сегодня в 10:14
Да и еще ресурсный центр.
Ыть
не нравится
Сегодня в 10:21
так у них разные задачи, борцун
Сергей Б йося
не нравится
Сегодня в 10:26
Чтобы эффективней молодых лохов разводить?

Ну и так вроде эффективно разводят. Конкурирующая фирма «Навальный и молодежь» результатами не блещет.
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 10:54
Это что же бывшее здание Сургутского Архива -Резиденция?! Или, пардон, ошибаюсь.
Аванес
не нравится
Сегодня в 13:47
Хорошенькое дело, пристроиться на бюджетной площади сайты ковать и игрушки создавать на продажу, а дома это нельзя делать?
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