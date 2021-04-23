Интервью с руководителем Арт-резиденции в Сургуте Ольгой Сидоровой

Этой весной в Сургуте появилось новое пространство для творческой молодежи. Арт-резиденция станет пристанищем для талантливых и креативных. В ней созданы площадки для реализации проектов в сфере экологии, медиа, IT, театра, зона коворкинга, многофункциональное творческое пространство.

Подобные арт-дома появятся и в других городах Югры – это задумка властей округа. Однако в думе Сургута на предложение ополчились парламентарии, после оглашения суммы содержания нового объекта, которое ляжет на плечи муниципального бюджета. Об этих нюансах и первых результатах работы арт-резиденции поговорим с ее руководителем Ольгой Сидоровой.