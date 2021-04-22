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​Проект «ДУМАть и решать»: судьба «спортивного ядра» Сургута. Сергей Хрипков // ONLINE

Интервью с депутатом и директором спортивной школы Сергеем Хрипковым

​Проект «ДУМАть и решать»: судьба «спортивного ядра» Сургута. Сергей Хрипков // ONLINE

Назовите самое выдающееся спортивное сооружение под открытым небом в Сургуте. Конечно же, это футбольный стадион «Спортивное ядро». Открытый летом 2010 года, он сразу стал излюбленным местом не только у спортсменов, но и рядовых горожан – туда толпами приезжали поболеть за команды, на траве за пределами беговой дорожки устраивали пикники и даже организовывали свадебные фотоссесии.

И вот, наконец, стадион готовы довести до ума: на нем во всю строится спортивный центр с залом для игры в баскетбол и волейбол, тренажёрным залом, залом для хореографии и т.д. и т.п. Но, главное, появится добротное помещения для футболистов, которые все эти годы переодевались то пол трибунами, то в машинах, о водных процедурах никто и не заикался.

Подробнее о долгожданном сооружении, а также о том, присвоят ли когда-нибудь «Спортивному ядру» имя Виктора Будыки, поговорим с депутатом городской думы Сергеем Хрипковым.


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21 апреля в 15:16, просмотров: 870, комментариев: 4
Комментарии:
6xz34e
не нравится
Сегодня в 08:46
Прав Тарас Криштанович!Выход депутатов "из кустов" начался...
йося
не нравится
Сегодня в 10:06
Яркий, деятельный, запомнившийся своей активной жизненной позицией, многосделавший для города депутат, побольше бы таких...
Vladyhka86
не нравится
Сегодня в 11:10
Будет ли в будущем возможность аренды спортивного инвентаря для занятий?
Бугаева
не нравится
Сегодня в 12:28
О, йосялиз тут как тут!
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