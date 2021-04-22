Интервью с депутатом и директором спортивной школы Сергеем Хрипковым

Назовите самое выдающееся спортивное сооружение под открытым небом в Сургуте. Конечно же, это футбольный стадион «Спортивное ядро». Открытый летом 2010 года, он сразу стал излюбленным местом не только у спортсменов, но и рядовых горожан – туда толпами приезжали поболеть за команды, на траве за пределами беговой дорожки устраивали пикники и даже организовывали свадебные фотоссесии.

И вот, наконец, стадион готовы довести до ума: на нем во всю строится спортивный центр с залом для игры в баскетбол и волейбол, тренажёрным залом, залом для хореографии и т.д. и т.п. Но, главное, появится добротное помещения для футболистов, которые все эти годы переодевались то пол трибунами, то в машинах, о водных процедурах никто и не заикался.

Подробнее о долгожданном сооружении, а также о том, присвоят ли когда-нибудь «Спортивному ядру» имя Виктора Будыки, поговорим с депутатом городской думы Сергеем Хрипковым.