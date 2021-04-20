Интервью с руководителем Сургутского филиала Центра общественного здоровья и медпрофилактики о прививке от энцефалита

Клещи атакуют! И их атаки из года в год вынуждены переживать югорчане. Одно из самых серьезных последствий после встречи паукообразных – это энцефалит, от которого сегодня активно прививают в поликлиниках. О вакцине как раз и пойдет речь.

Есть ли у прививки противопоказания? Когда наступает оптимальное время для начала вакцинации? Можно ли параллельно «уколоться» от коронавируса? Об этом и не только расскажет Владимир Пидзамкив, руководитель Сургутского филиала Центра общественного здоровья и медпрофилактики.