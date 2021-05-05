Говорим с психологом Центра СПИД о поддержке ВИЧ-положительных людей и их родственников

О терапии для ВИЧ-положительных и способах его профилактики говорят много и по сей день. Проблема, к сожалению, остается актуальной и сегодня. Однако в общем потоке сложно найти информацию о психологических аспектах работы с инфицированными.

Каков уровень стигматизации ВИЧ в наши дни? Могут ли родственники больного получать психологическую поддержку? Как справиться со страхом, если тест оказался положительным? Об этом в рамках рубрики «Доктор, у меня это» расскажет медицинский психолог отдела профилактики «Центра профилактики борьбы со СПИД» Татьяна Мойсиюк.