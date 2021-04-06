Интервью с камерными музыкантами Давидом Ардуханяном и Дарьей Эйбушитц о перспективах инструментальной музыки пост-пандемийной эпохи

Что же все-таки по вкусу суровому северному слушателю: проникновенные русские симфонии или жгучие ритмы аргентинского танго? Насколько самоизоляция изменила почитателей инструментальной музыки? Как повлияла на самих музыкантов? «Убьет» ли дистанционный концерт живые выступления? Об этом и многом другом поговорим с московскими камерными музыкантами из проекта Chamber music stars - скрипачом Давидом Ардуханяном и альтисткой Дарьей Эйбушитц, которые седьмого апреля дадут большой концерт в Сургутской филармонии.

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