Интервью с сургутской защитницей животных Александрой Нуриевой

На рассмотрение депутатов Госдумы вынесен законопроект о регистрации домашних животных. Сказать, что он долгожданный – прослыть капитаном по прозвищу Очевидность.

Предлагается регистрировать кошек и собак, чтобы избежать роста популяции бездомных братьев наших меньших.

Примут ли закон? А что с хомяками, игуанами и медведями в конце концов, их кто-то будет регистрировать? Какие у проекта минусы и плюсы?

Поговорим на эту тему с Александрой Нуриевой, председателем правления регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу».

Выйдем в прямой эфир 5 апреля в 11.00.

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