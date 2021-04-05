Интервью с сургутской защитницей животных Александрой Нуриевой

На рассмотрение депутатов Госдумы вынесен законопроект о регистрации домашних животных. Сказать, что он долгожданный – прослыть капитаном по прозвищу Очевидность.
Предлагается регистрировать кошек и собак, чтобы избежать роста популяции бездомных братьев наших меньших.
Примут ли закон? А что с хомяками, игуанами и медведями в конце концов, их кто-то будет регистрировать? Какие у проекта минусы и плюсы?
Поговорим на эту тему с Александрой Нуриевой, председателем правления регионального общественного движения помощи бездомным животным «Дай лапу».
Выйдем в прямой эфир 5 апреля в 11.00.
Ждем ваших вопросов в комментариях.
Хозяева за своими бы убирать научились животинками.. Настала весна, все клумбы и газона "заминированы"! В тех местах где стоят специальные урны для утилизации продуктов жизнедеятельности , говна меньше не становиться! Хожу и вижу как засрали все вокруг домашние. А дикие, молчу про них!