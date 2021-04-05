Говорим со специалистом «Сургутского окружного клинического центра охраны материнства и детства» о бесплодии

Дети – цветы жизни, однако бесплодие, по оценкам ВОЗ, затрагивает миллионы людей репродуктивного возраста во всем мире, что негативно влияет на семейную жизнь. В рамках рубрики «Доктор, у меня это» заведующая отделением специализированной помощи БУ «Сургутский окружной клинический центр охраны материнства и детства» Валентина Данилогорская расскажет корреспонденту siapress.ru в прямом эфире о причинах недуга, о том, когда стоит бить тревогу и бежать к врачу, а также о шансах избавиться от болезни.

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