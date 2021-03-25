Интервью с региональным медиа-менеджером проекта «Формирование комфортной городской среды» Владиславом Брылеевым

С 26 апреля стартует рейтинговое голосование по объектам, планируемым к благоустройству в 2022 году. Проходить оно будет на единой федеральной платформе. Так в этом году югорчанам будут рассказывать о представленных проектах и помогать с голосованием специально обученные волонтеры. В Сургуте две точки добровольческого штаба расположатся в торговых центрах с большой проходимостью. По задумке организаторов, это увеличит шансы Сургута получить финансирование на обустройство парков и скверов.

О работе волонтерского корпуса, проектах благоустройства, выдвинутых на голосование, и нуждах Сургута в части общественных пространств поговорим с региональным медиа-менеджером проекта «Формирование комфортной городской среды» Владиславом Брылеевым.