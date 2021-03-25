Интервью с региональным медиа-менеджером проекта «Формирование комфортной городской среды» Владиславом Брылеевым

С 26 апреля стартует рейтинговое голосование по объектам, планируемым к благоустройству в 2022 году. Проходить оно будет на единой федеральной платформе. Так в этом году югорчанам будут рассказывать о представленных проектах и помогать с голосованием специально обученные волонтеры. В Сургуте две точки добровольческого штаба расположатся в торговых центрах с большой проходимостью. По задумке организаторов, это увеличит шансы Сургута получить финансирование на обустройство парков и скверов.
О работе волонтерского корпуса, проектах благоустройства, выдвинутых на голосование, и нуждах Сургута в части общественных пространств поговорим с региональным медиа-менеджером проекта «Формирование комфортной городской среды» Владиславом Брылеевым.
В связи с чем вопрос к плюканину с планеты Плюк: с какой целью он морочит голову людям второстепенными задачами?
Вопрос риторический.
Какое отношение данный работник имеет к нему?
какие знания, компетенции у работника молодежного отдела местечковой администрации есть в области формирования комфортной городской среды?
А если доходы граждан занижены в несколько раз и при этом каждый год миллиард вкладывают (без голосования финансируют) в асфальт и при появлении колеи всегда винят автомобилистов и их автомобили с шипами, то это комфортная коррупционная среда.
Вот об этом бы поговорить. В чью пользу сальдо-бульдо так сказать и как с этим бороться. А не морочить людям голову общественными пространствами и волонтерскими движениями.
Тоже голосовали, а получили то, что получили ..
Интересно, у горожан спросили, что им надо?
Про компетенции - нет, у работника администрации и тем более мгеровца нет ни капли компетенции грамотно освещать «Формирование комфортной городской среды», потому что ни администрация, ни уж тем более ЕР не представляют, что такое та самая комфортная городская среда.
Открой любой проект в рамках этого проекта - там будет разрезание ленточки на открытии убогой детской площадки, криво уложенной городской площади, залитой асфальтом улицы с заборами и т.п.
Где-нибудь в Швеции спросить, как они за парки и скамеечки голосуют.
Там явно глаза округлят от удивления. Потому что там каждый занимается своими делами и городскими делами там профессионально занимается администрация. А если эти дела граждан не устраивают, то они меняют администрацию.
Можно рацуху? Предложите голосование за деньги. Выплачивайте за каждый голос и у вас рухнут все голосовалки от активности заинтересованных в благоустройстве. Между прочим, сургутяне (за деньги) могут голосовать за благоустройство чего угодно, допустим, Рязани, и рязанские голосовалки тоже подвиснут от жгучего желания сургутян увидеть обновлённую Рязань!
А вы пытаетесь изображать бескорыстную заинтересованность людей и впечатлять федералов активностью горожан, поручая волонтёрам в ТЦ отлавливать зазевавшихся покупателей. Так себе инициатива.
Если вам нечем занять волонтёров, помогите пенсионерам субсидии на ЖКУ оформлять, и всякие там пособия, рассказывайте ветеранам, многодетным и малоимущим об их льготах. Должникам расскажите как оформить ипотечные каникулы и банкротство физ лиц, возвраты НДФЛов всяких научите людей делать самостоятельно, безработным - как на учёт встать и пособия получить. Пусть помогают ваши волонтёры раздавать нуждающимся положенные им деньги от государства. ТЦ выгонят ваших волонтёров, если те начнут это делать, потому что люди будут создавать очереди на бесплатные консультации, потому что ЭТО им гораздо нужнее и важнее, чем то, сколько денег выклянчит Сургут у Москвы на программы и нацпроекты.
Или благоустройство - это самая что ни на есть больная тема для всех сургутян? Ходят и думают: за что ж сегодня голосонуть? Чем детей кормить думать не надо, чем кредиты платить - тоже, где денег заработать - фигня вопрос, как в отпуск поехать - что может быть проще, где врача найти нормального в Сургуте и где взять столько денег, чтобы хотя бы обследование пройти и дожить до конца лечения - тоже никому не интересно. Где искать нормальных учителей, школу поближе, репетитора хорошего - голова не болит. А вот благоустройство, это да... Это прям важнее важного. Неправда ли?
Это то, что должно быть, само собой разумеется.
«Подвиги» с голосованиями никому не нужны чтобы было то, что, само собой разумеется.
И кому эти скверы с парками в Сургуте нужны будут, если молодежь смекнет, что их дурят, втюхивая вместо доходов, соответствующих северам, сказки про комфортную среду с парками и скверами, и начнет массово покидать солнечный Сургут.
А гастарбайтеры, которые приедут взамен, поверьте, приедут тоже не ради скверов и парков.