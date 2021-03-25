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«ЗА» благоустройство! Владислав Брылеев // ONLINE

Интервью с региональным медиа-менеджером проекта «Формирование комфортной городской среды» Владиславом Брылеевым

«ЗА» благоустройство! Владислав Брылеев // ONLINE

С 26 апреля стартует рейтинговое голосование по объектам, планируемым к благоустройству в 2022 году. Проходить оно будет на единой федеральной платформе. Так в этом году югорчанам будут рассказывать о представленных проектах и помогать с голосованием специально обученные волонтеры. В Сургуте две точки добровольческого штаба расположатся в торговых центрах с большой проходимостью. По задумке организаторов, это увеличит шансы Сургута получить финансирование на обустройство парков и скверов.

О работе волонтерского корпуса, проектах благоустройства, выдвинутых на голосование, и нуждах Сургута в части общественных пространств поговорим с региональным медиа-менеджером проекта «Формирование комфортной городской среды» Владиславом Брылеевым.


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24 марта в 12:04, просмотров: 1293, комментариев: 16
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
24 марта в 13:39
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Vladyhka86 Сергей Б
не нравится
24 марта в 13:57
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
24 марта в 14:03
Что важнее для молодых людей, проживающих в Сургуте: обустройство парков и скверов или адекватные зарплаты, которые занижены в Сургуте в несколько раз?

В связи с чем вопрос к плюканину с планеты Плюк: с какой целью он морочит голову людям второстепенными задачами?

Вопрос риторический.
Сергей Б Vladyhka86
не нравится
24 марта в 14:09
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
йося
не нравится
24 марта в 14:33
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Mobii
не нравится
24 марта в 14:45
что за проект? чей?
Какое отношение данный работник имеет к нему?
какие знания, компетенции у работника молодежного отдела местечковой администрации есть в области формирования комфортной городской среды?

Vladyhka86 Сергей Б
не нравится
24 марта в 14:47
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Vladyhka86 Mobii
не нравится
24 марта в 14:49
Если прочесть чуть внимательнее, то станет видно что я медиа-менеджер проекта и отвечаю за его освещение в СМИ и соц. сетях, а этих компетенций у меня достаточно ;)
Сергей Б Vladyhka86
не нравится
24 марта в 15:01
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
6xz34e
не нравится
24 марта в 15:02
Уважаемый Владислав!.Скажите пожалуйста.,как Вы представляете комфортную среду в нашем городе,где каждый год миллиард вкладывают (без голосования финансируют) в асфальт и при появлении колеи всегда винят автомобилистов и их автомобили с шипами?
Сергей Б
не нравится
24 марта в 15:13
Комфортная городская среда начинается с комфортных доходов граждан.

А если доходы граждан занижены в несколько раз и при этом каждый год миллиард вкладывают (без голосования финансируют) в асфальт и при появлении колеи всегда винят автомобилистов и их автомобили с шипами, то это комфортная коррупционная среда.

Вот об этом бы поговорить. В чью пользу сальдо-бульдо так сказать и как с этим бороться. А не морочить людям голову общественными пространствами и волонтерскими движениями.
Albert Leonov
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24 марта в 15:14
Хотели горожане: парк или планетарий.. Получился как всегда - храм.
Тоже голосовали, а получили то, что получили ..
Интересно, у горожан спросили, что им надо?

Vladyhka86 6xz34e
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24 марта в 15:14
Вопросами строительства и ремонта дорог я, к сожалению, не занимался никогда, потому вряд ли смогу дать профессиональный и аргументированный ответ.
Mobii Vladyhka86
не нравится
24 марта в 15:17
ответа, что за проект и чей (я подозреваю партийный, едросов) - так и нет.

Про компетенции - нет, у работника администрации и тем более мгеровца нет ни капли компетенции грамотно освещать «Формирование комфортной городской среды», потому что ни администрация, ни уж тем более ЕР не представляют, что такое та самая комфортная городская среда.
Открой любой проект в рамках этого проекта - там будет разрезание ленточки на открытии убогой детской площадки, криво уложенной городской площади, залитой асфальтом улицы с заборами и т.п.
Vladyhka86 Mobii
не нравится
24 марта в 15:22
Проекты неоднократно презентовались на общественных слушаниях, моя задача не лично оценить их, а привлечь максимальное общественное мнение. Выбор за гражданином, поддержать имеющийся проект или нет. От этого зависит привлечение средств федерального бюджета, что значительно снизит нагрузку на городской.
Vladyhka86 Mobii
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24 марта в 15:36
Простите забыл ответить на главное. Проект ФЕДЕРАЛЬНЫЙ, в данном случае я выступаю не как партийный функционер.
Сергей Б
не нравится
24 марта в 15:37
Не, ну чел, который минусит за то, что комфортная городская среда начинается с комфортных доходов граждан, это явно плюканин с планеты Плюк.
Vladyhka86 Сергей Б
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24 марта в 15:46
Вы просто путаете холодное с полосатым. Данный федеральный проект и интервью, не о доходах, а о благоустройстве общественных пространств. Потому и не вижу смысла обсуждать это в данном контексте.
Сергей Б Vladyhka86
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24 марта в 15:54
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Vladyhka86 Сергей Б
не нравится
24 марта в 16:00
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
24 марта в 16:04
Вот интересно получается и «либералы», и «патриоты» одинаково морочат голову людям свободой выбора – выбирать какие парки и скамеечки будут.

Где-нибудь в Швеции спросить, как они за парки и скамеечки голосуют.

Там явно глаза округлят от удивления. Потому что там каждый занимается своими делами и городскими делами там профессионально занимается администрация. А если эти дела граждан не устраивают, то они меняют администрацию.
Сергей Б Vladyhka86
не нравится
24 марта в 16:06
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
йося
не нравится
24 марта в 16:15
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
йося
не нравится
24 марта в 16:19
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Швондер.
не нравится
24 марта в 16:41
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Iriska
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24 марта в 19:28
"в этом году югорчанам будут ПОМОГАТЬ с голосованием" )) Т.е. сами люди не могут (или не хотят?) вникать в это и голосовать, надо волонтёров подготовить, чтобы они уговаривали (ведь помогать надо тем, кто просит, но не может, не так ли? Насильно осчастливливать всё-таки не стоит).

Можно рацуху? Предложите голосование за деньги. Выплачивайте за каждый голос и у вас рухнут все голосовалки от активности заинтересованных в благоустройстве. Между прочим, сургутяне (за деньги) могут голосовать за благоустройство чего угодно, допустим, Рязани, и рязанские голосовалки тоже подвиснут от жгучего желания сургутян увидеть обновлённую Рязань!

А вы пытаетесь изображать бескорыстную заинтересованность людей и впечатлять федералов активностью горожан, поручая волонтёрам в ТЦ отлавливать зазевавшихся покупателей. Так себе инициатива.

Если вам нечем занять волонтёров, помогите пенсионерам субсидии на ЖКУ оформлять, и всякие там пособия, рассказывайте ветеранам, многодетным и малоимущим об их льготах. Должникам расскажите как оформить ипотечные каникулы и банкротство физ лиц, возвраты НДФЛов всяких научите людей делать самостоятельно, безработным - как на учёт встать и пособия получить. Пусть помогают ваши волонтёры раздавать нуждающимся положенные им деньги от государства. ТЦ выгонят ваших волонтёров, если те начнут это делать, потому что люди будут создавать очереди на бесплатные консультации, потому что ЭТО им гораздо нужнее и важнее, чем то, сколько денег выклянчит Сургут у Москвы на программы и нацпроекты.

Или благоустройство - это самая что ни на есть больная тема для всех сургутян? Ходят и думают: за что ж сегодня голосонуть? Чем детей кормить думать не надо, чем кредиты платить - тоже, где денег заработать - фигня вопрос, как в отпуск поехать - что может быть проще, где врача найти нормального в Сургуте и где взять столько денег, чтобы хотя бы обследование пройти и дожить до конца лечения - тоже никому не интересно. Где искать нормальных учителей, школу поближе, репетитора хорошего - голова не болит. А вот благоустройство, это да... Это прям важнее важного. Неправда ли?
Швондер.
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24 марта в 20:03
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
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24 марта в 21:00
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б Vladyhka86
не нравится
24 марта в 21:02
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
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24 марта в 21:20
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
йося
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24 марта в 23:26
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
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Сегодня в 13:29
Скульптуры с подсветкой, площадка, блин, с птичками неразлучниками.
Сергей Б
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Сегодня в 13:30
И Юлия, ну кто вам в комментариях сказал, что скверы и парки не нужны?

Это то, что должно быть, само собой разумеется.

«Подвиги» с голосованиями никому не нужны чтобы было то, что, само собой разумеется.

И кому эти скверы с парками в Сургуте нужны будут, если молодежь смекнет, что их дурят, втюхивая вместо доходов, соответствующих северам, сказки про комфортную среду с парками и скверами, и начнет массово покидать солнечный Сургут.

А гастарбайтеры, которые приедут взамен, поверьте, приедут тоже не ради скверов и парков.
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