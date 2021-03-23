Интервью с городскими парламентариями Василием Птицыным и Богданом Гужвой

На последнем комитете думы Сургута по городскому хозяйству жаркие обсуждения разгорелись из-за благоустройства двух общественных пространств – городская площадь и набережная СурГУ. В обоих случаях нашлась масса серьезных нарушений. Кроме того, взбудоражили общественность – противников идеи передачи городских теплосетей в частные руки - изменения в решение думы города №604, которое регламентирует полномочия депутатов по заключению муниципалитетом концессионных соглашений.

В прямом эфире siapress.ru обсуждаем, что значат эти изменения, а также результаты депутатского контроля в отношении объектов благоустройства вместе с парламентариями думы Сургута Василием Птицыным и Богданом Гужвой.