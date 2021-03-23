О новом отделении паллиативной помощи детям в СГКБ говорим с его заведующей Ольгой Белоусовой и специалистом по соцработе Марией Якушиной

В Сургуте с 1 января 2021 года заработало отделение паллиативной помощи детям. Оно открылось на базе Сургутской городской клинической больницы. Там всего 10 коек, но это уже больше того, что город имел раньше. Здесь смогут принимать до 65 несовершеннолетних пациентов в год. Кроме того, психологическую поддержку здесь могут получить не только безнадежно больные дети, но их члены их семьи, потому как не каждый может самостоятельно справится с мыслью о тяжелой болезни близкого.

Какие заболевания могут сегодня привести ребенка в отделение, где ему будет предоставлен поддерживающий уход? Как врачи сохраняют самообладание в работе с «тяжелыми» больными? И возможны ли случаи чудесного исцеления? Об этом в эфире siapress.ru 23 марта в 13.00 рассказали заведующая отделением Ольга Белоусова и специалист по социальной работе Мария Якушина.