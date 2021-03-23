Беседа с сургутским гинекологом о ВПЧ и его лечении

ВПЧ – один из популярных видов половых путей, имеющий более 100 типов. Причем некоторые из них особо опасны для женской части населения, ведь несвоевременное обращение к врачу может вызвать рак шейки матки и иных органов.

Может ли от этой болезни привиться взрослая женщина? С какими типами ВПЧ сургутяне обращаются к врачу чаще всего? Что делать, если обнаружил у себя первые симптомы, и как инфекцию будут лечить? На эти вопросы в рамках рубрики «Доктор, у меня это» ответит главный внештатный специалист Департамента здравоохранения ХМАО по детской и подростковой гинекологии Юлия Майер.

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