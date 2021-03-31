Интервью со специалистом СОКБ об аллергии и методах ее лечения

Котенок, который недавно поселился у вас в доме, вызывает помимо умиления чихание и насморк? После перекуса цитрусом появилось покраснение на коже? От укуса насекомого вас раздувает как шар? Скорее всего, у вас аллергия.

В рамках нашей рубрики «Доктор, у меня это» руководитель центра аллергологии-иммунологии БУ «Сургутская окружная клиническая больница» Людмила Трофимова расскажет, может ли аллергия передаваться по наследству, как не перепутать эту болезнь с ОРВИ и что делать, если у человека началась сильная аллергическая реакция?