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Владимир Чернобай: «Не стоит считать виагру панацеей. Есть люди, на которых она вообще не действует»

Говорим о мужском бессилии с врачом-урологом сургутской поликлиники №1

Владимир Чернобай: «Не стоит считать виагру панацеей. Есть люди, на которых она вообще не действует»

Весна – это время, когда хочется любви. К сожалению, не у каждого получается ее «дарить», а говорить об этом, особенно в компании друзей, как-то стыдно, что уж говорить о походе к врачу?

В очередном выпуске просветительской рубрики siapress.ru«Доктор, у меня это» заведующий отделением специализированной медико-санитарной помощи Владимир Чернобай расскажет, влияет ли северный климат на развитие этой болезни, почему не стоит налегать на виагру и как часто проблема кроется в мужской голове.

Есть вопросы? Задавайте их в комментариях!


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16 марта в 14:29, просмотров: 1137, комментариев: 7
Комментарии:
Алёна Кожевова
не нравится
16 марта в 14:32
Интересно, что теперь на это скажет Игорь Лубягин?)))
Сергей Б Алёна Кожевова
не нравится
16 марта в 14:54
Это удар ниже пояса.
Аванес
не нравится
Сегодня в 15:29
А.Кожевова такие вопросы задаёт, что неудобно отвечать...а ей похоже нравится)
Алёна Кожевова Аванес
не нравится
Сегодня в 15:35
Все вопросы были согласованы, просто тема, повторюсь, пикантная)
Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:17
Тема не столь пикантна, сколь актуальна коль она стала предметом обсуждения в СМИ. Казалось бы тема касается чисто медицинской дисфункции в организме человека. Казалось это проблема человека мужчины или женщины. А какие последствия она несёт, если смотреть шире. Это минимум медико-социальная и демографическая проблема. Это политическая, экономическая и государственная проблема, в конечном счёте. От мужчины-импотента нечего хорошего ждать не следует в любом органе власти, где бы он не находился. Взять того же Байдена- Президента США. Импотент. Двух слов связать не может, забыл своего министра обороны и родственников. А что творит! И страдает от этого импотента весь мир. Кроме того, в обществе становится все больше одиноких людей. Институт семьи теряет среди молодёжи актуальность. Находящиеся в браке пары предпочитают жить отдельно, даже если они имеют детей. Низкая рождаемость в РФ за последние 30 лет приводит к социальной катастрофе в обществе. Список можно продолжить. А отсюда и вывод: берегите мужчин! Их здоровье берегите.
Dochimacho Alkonowa1ow
не нравится
Сегодня в 16:21
Ой! Прямо взбодрилась! Пойду беречь!
Alkonowa1ow Dochimacho
не нравится
Сегодня в 18:15
Это правильное решение!
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