Говорим о мужском бессилии с врачом-урологом сургутской поликлиники №1

Весна – это время, когда хочется любви. К сожалению, не у каждого получается ее «дарить», а говорить об этом, особенно в компании друзей, как-то стыдно, что уж говорить о походе к врачу?

В очередном выпуске просветительской рубрики siapress.ru«Доктор, у меня это» заведующий отделением специализированной медико-санитарной помощи Владимир Чернобай расскажет, влияет ли северный климат на развитие этой болезни, почему не стоит налегать на виагру и как часто проблема кроется в мужской голове.

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