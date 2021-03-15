Интервью с депутатом городской думы Ольгой Лесновой

Вот уже 100 лет мужчины и женщины в России имеют одинаковые юридические права. Слабый пол в нашей стране таким и вовсе не назовешь – женщины управляют самолетами и поездами, умеют строить дома и дороги, руководят огромными коллективами и возглавляют целые корпорации, при этом умудряются быть нежными матерями, заботливыми женами и шикарными леди.

Сегодня в действующем созыве Государственной Думы заседают аж 76 женщин! Это, например, в два раза больше, чем четыре созыва назад.

Какая она – женщина-депутат? Поговорим об этом с Ольгой Лесновой в проекте «ДУМАть и решать».