Интервью с владельцем необычного клуба Energy Fitness

Новогодние застолья не ушли в прошлое, а остались с вами всерьез и надолго в виде спасательного круга вокруг живота? Любимые круассаны из той самой пекарни у дома помимо гормона удовольствия «вырабатывают» несимпатичное целлюлитное боди?

Реально ли привести тело в порядок тренируясь всего 30 минут в день, а не полтора часа? Где найти тот самый волшебный пендель? Как не потерять веру в себя и свои силы?

И, наконец, самый главный вопрос: почему пышным людям похудеть на 30 кг легче, чем тем, кому до идеального отражения в зеркале надо скинуть всего лишь 3-4 кг?

Расспросим об этом Антонину Овсиенко, основателя Energy Fitness — клуба, который на днях отметил свой первый юбилей, и подарил Сургуту 3000 счастливых и стройных женщин!

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