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Антонина Овсиенко: «Далеко не каждый выдерживает даже 20 минут в EMS-костюме. Это фитнес не для ленивых, но результат впечатляет»

Интервью с владельцем необычного клуба Energy Fitness

Антонина Овсиенко: «Далеко не каждый выдерживает даже 20 минут в EMS-костюме. Это фитнес не для ленивых, но результат впечатляет»

Новогодние застолья не ушли в прошлое, а остались с вами всерьез и надолго в виде спасательного круга вокруг живота? Любимые круассаны из той самой пекарни у дома помимо гормона удовольствия «вырабатывают» несимпатичное целлюлитное боди?

Реально ли привести тело в порядок тренируясь всего 30 минут в день, а не полтора часа? Где найти тот самый волшебный пендель? Как не потерять веру в себя и свои силы?

И, наконец, самый главный вопрос: почему пышным людям похудеть на 30 кг легче, чем тем, кому до идеального отражения в зеркале надо скинуть всего лишь 3-4 кг?

Расспросим об этом Антонину Овсиенко, основателя Energy Fitness — клуба, который на днях отметил свой первый юбилей, и подарил Сургуту 3000 счастливых и стройных женщин!

Откладывайте в сторону шоколадки и подключайтесь к нашему эфиру!


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Сегодня в 12:00, просмотров: 2162, комментариев: 8
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
05 марта в 20:10
Вах.
6xz34e
не нравится
11 марта в 08:55
Уважаемая Антонина!Желаем Вам и Вашим коллегам приумножать волшебную цифру счастливых и стройных дам!Для этого нужно желание,труд и самодисциплина.Вы согласны? Главное -с годами не прибавлять лишние килограммы!(мой девиз).
хаски из Аляски
не нравится
Сегодня в 12:11
Дело не только в новогодних салатах. Мы год сидели на изоляции и что делали? Правильно — ели! Безудержно))) Вот уж правда, пора бы и за себя браться. Антонина, спасибо за эфир! Все понятно и без воды. Коллега ходит в вашу студию. В восторге. Очень хочется примерить костюм с током и похудеть))) можно мне тоже организовать такой марафон?
Кристина Потапова
не нравится
Сегодня в 12:29
Отличный эфир
Кристина Потапова
не нравится
Сегодня в 12:30
Пока не поздно нужно быстрее бежать и тренироваться )) до лета совсем мало времени !!
Кристина Потапова
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Сегодня в 12:32
А ещё я знаю, что у Тони брат известный в Сургуте и России чемпион по дзюдо, и сам тренировался в этом клубе, сам тренировала людей, принимал участие в его создании. Нет сомнений, что ребята делают хорошее дело, а не тупо выжимают деньги из населения за железяки!!!
вера
не нравится
Сегодня в 13:26
супер
Сергей Б
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Сегодня в 14:47
Да, да, да, скоро лето, бегите толстые тетки на фитнес. А то будете ходить телесами трясти.

Женщины должны радовать взгляд музчин, а не удручать.

Хотя скажу по секрету, есть полные женщины очень даже миловидные и подержаться есть за что, а есть худые – мало того, что подержаться не за что, так еще и стервы реально.
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