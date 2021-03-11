Говорим с экспертом Сергеем Полукеевым о том, к чему пришла реформа системы по обращению с ТКО

Мусорная реформа явно пробуксовывает: плата за транспортировку и утилизацию твердых коммунальных отходов серьезно выросла, а существенных перемен в этом процессе сургутяне, как и югорчане в целом, не увидели. Обещания вводить раздельный сбор мусора до сих пор не выполнены, и более того: в прошлом году с улиц и из дворов города убраны специальные контейнеры сбора пластика, что может говорить вообще об отмене работы в этом направлении.

Так ли это — и к каким итогам пришла мусорная реформа в Югре, поговорим с экспертом Сергеем Полукеевым в прямом эфире.