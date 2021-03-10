Аэродром «Боровая» пытаются стереть с лица Сургута

Администрация Сургута предпринимает не первую попытку закрыть аэродром «Боровая», расположенный на Заячьем острове. Идейный вдохновитель и куратор уникального для нашего региона проекта, в рамках которого молодые люди и девушки обучаются профессии пилота и оттачивают мастерство прыжков с парашютом Евгений Барсов продолжает держать оборону. Накануне состоялось очередное судебное заседание, где предпринимателю пытались вменить нарушения в строительстве аэродрома.
Что в таком случае делать с самолетами? Как развивать малую авиацию? В чьем лице искать поддержку в непростом пути просвещения молодежи? Об этом в нашем эфире!
А тем временем буквально в паре километров незаконный полигон склдаирования снега, а чиновники не проявляют никакой активности, чтобы закрыть его, хотя вот там это делается элементарно