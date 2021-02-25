Разговор с общественным деятелем Сергеем Полукеевым о ботаническом саде в Сургуте

Тема межевания и, что особенно интересно, планирования одного из важнейших парков Сургута — «За Саймой» — не сходит с повестки дня последние две недели. Особое место в этой истории занимает ботанический сад. Что он из себя представляет? Где находится – наяву или только на бумаге? И, в конце концов, нужен ли он северному городу?

Порассуждаем об этом с экспертом siapress.ru Сергеем Полукеевым в прямом эфире.