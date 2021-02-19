Интервью с общественным деятелем Рустемом Юсуповым

Публичные слушания по проекту планировки и межевания парка «За Саймой» вызвали резонанс. Общественники и депутаты города не могут прийти к единому мнению – одни хотят оставить его в «первозданном» виде, другие требуют благоустройства, третьим нужны палатки с булочками и глинтвейном, четвертым – теплые раздевалки, пятые ждут не дождутся эстакаду.

Так много вопросов и ни одного ответа...

Попробуем погрузиться в тему с Рустемом Юсуповым, неравнодушным горожанином, членом общероссийского общественного движения «Народный фронт», который принимал личное участие в проектировании экопарка.

Ждем ваших вопросов в комментариях. Интервью в режиме реального времени состоится 19 февраля в 11.00.