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Рустем Юсупов: «Мы должны сделать парк «За Саймой» таким, чтобы в будущем его приводили в пример наравне с Центральным парком в Нью-Йорке

Интервью с общественным деятелем Рустемом Юсуповым

Рустем Юсупов: «Мы должны сделать парк «За Саймой» таким, чтобы в будущем его приводили в пример наравне с Центральным парком в Нью-Йорке

Публичные слушания по проекту планировки и межевания парка «За Саймой» вызвали резонанс. Общественники и депутаты города не могут прийти к единому мнению – одни хотят оставить его в «первозданном» виде, другие требуют благоустройства, третьим нужны палатки с булочками и глинтвейном, четвертым – теплые раздевалки, пятые ждут не дождутся эстакаду.

Так много вопросов и ни одного ответа...

Попробуем погрузиться в тему с Рустемом Юсуповым, неравнодушным горожанином, членом общероссийского общественного движения «Народный фронт», который принимал личное участие в проектировании экопарка.

Ждем ваших вопросов в комментариях. Интервью в режиме реального времени состоится 19 февраля в 11.00.


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Сегодня в 12:12, просмотров: 1517, комментариев: 7
Комментарии:
хаски из Аляски
не нравится
16 февраля в 18:14
На кой через парк делать дорогу? Что, ген план города не подлежит поправкам даже если вдруг война??? Кому нужна там эта дорога? Белкам? Достройте дорогу по мелик-крамова — гагарина, увеличьте полосность, потратьтесь больше, но это будет хотя бы оправдано.
serg
не нравится
17 февраля в 02:33
хаски, езжай в Аляску.
Albert Leonov
не нравится
17 февраля в 08:02
Ну вот, еще один функционер от общества будет рассказывать, как надо и что надо делать.
Оно и понятно, выборный год. Многие хотят в депутаты...
Vladimirov
не нравится
18 февраля в 10:02
Рустем Равилевич, вы так активно ввязались в тему благоустройства парка За Саймой, что создается ощущеине, что вам этот объект явно не безразличен. Но возникакет резонный вопрос, нет ли у вас конфликта интересов с самим собой, с одной стороны вы как представитель ОНФ должны контролировать исполнения работ подрядчиков, которые будут вести работы в парке. С другой стороны вы как бизнесмен представляете интересы ООО "Среда комфорта" - компании, которая активно борется за право получить муниципальный контракт на выполнение работ по благоустрйосвту Саймы.
Как же вы будете сами себя контролировать? Так и до раздвоения личности можно ойти, берегите себя!
Лубягин Игорь
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Сегодня в 11:25
А это что за рыженький юноша с причёской "под додика"? Почему ищет подводные камни в далёком Сургуте, а не у себя в Татарстане?
Alkonowa1ow Albert Leonov
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Сегодня в 11:40
Пусть будет депутатом какой нибудь Думы. Молодой, активный, старается.
Миледи
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Сегодня в 12:27
Оставьте вы уже эту Сайму в покое. И без того все уже в асфальт закатали, да натыкали кучу площадок, домиков и прочего. Единственный зеленый уголок в городе остался и то уродовать начали.
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