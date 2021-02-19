Говорим об алкогольной зависимости со специалистом психоневрологической больницы

Алкоголь стал нашей обыденностью, но если кто-то обходится бокалом шампанского на Новый год, то другие не могут прожить ни дня без бутылки горячительного. Так или иначе, об алкоголизме нам говорить тяжело и страшно, а от зависимых мы отмахиваемся и стараемся держаться подальше.

Каковы первые признаки этой болезни? Есть ли у людей генетическая предрасположенность к алкоголизму? Насколько эффективны кодировка и гипноз? Как объяснить близкому человеку, что его изначально невинная привычка переросла в пагубную? На эти вопросы ответит заместитель главного врача ПНБ Роман Магдеев. Эфир пройдет 19 февраля в 16.00.

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