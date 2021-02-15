Интервью с представителем судебных приставов о взыскании долгов по алиментам, ЖКХ и штрафов ГИБДД

Бывший муж не платит алименты? У вас появилась большая задолженность по ЖКХ? Просрочили оплату штрафа? За дело берутся приставы.

В студии siapress.ru - начальник отделения судебных приставов по Сургутскому району, лейтенант внутренней службы Елена Харина. Говорим о взыскании алиментов, платы за ЖКХ и штрафы ГИБДД, а также подводим итоги работы в 2020 году.