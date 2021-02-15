16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9378   EUR  89,6052  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Елена Харина: «Должников все больше и больше»

Интервью с представителем судебных приставов о взыскании долгов по алиментам, ЖКХ и штрафов ГИБДД

Елена Харина: «Должников все больше и больше»

Бывший муж не платит алименты? У вас появилась большая задолженность по ЖКХ? Просрочили оплату штрафа? За дело берутся приставы.

В студии siapress.ru - начальник отделения судебных приставов по Сургутскому району, лейтенант внутренней службы Елена Харина. Говорим о взыскании алиментов, платы за ЖКХ и штрафы ГИБДД, а также подводим итоги работы в 2020 году.


нравится (4) не нравится (8)
12 февраля в 16:12, просмотров: 1754, комментариев: 4
Комментарии:
Флудер
не нравится
12 февраля в 17:44
На сайте "госуслуги" получил уведомление на оплату, только сумма, никаких пояснений. По указанному телефону (судебный пристав Шафикова) связаться не возможно: не берут трубку. Здание на ул.Мира закрыто на карантин из-за ковида. В мобильном приложении ФССП по номеру дела ничего не находит.
Как с кем-нибудь связаться, чтобы хотя бы прояснить, какую задолженность оплатить нужно? Была бы 1000 рублей, заплатил и не заморачивался, но там ровно 20.000 хотят.
Сергей Б Флудер
не нравится
12 февраля в 18:09
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
не нравится
12 февраля в 18:13
За 2020 год прокуратура Югры выявила 1 299 нарушений в работе судебных приставов.

Посадки есть?
Iriska
не нравится
12 февраля в 19:54
Проходят ли приставы специальные курсы остервенения перед началом работы с населением или это у них "заводские настройки"?

Как формируется штат? Откуда набирают специалистов для работы в службе судебных приставов? Т.е. какое образование у людей, работающих в этом учреждении?
Уместно ли выражение "работать по призванию" для службы судебных приставов? Есть ли идейные сотрудники (и в чём заключается идея? если да) или можно сказать, что здесь работают от безысходности?

Почему до приставов всегда так сложно дозвониться? Какие ещё есть способы взаимодействия кроме телефонов и почтового ящика в фойе?

Кому подчиняется служба судебных приставов Сургута и района?
Кому можно пожаловаться на работу судебных приставов?

При наличии задолженности по налогам, штрафам или ЖКХ, имеют ли право приставы блокировать карты, на которые должник получает пенсию, стипендию или ипотечный счёт?

Почему при погашении долга, система не обновляет данные автоматически и бывшим должникам нужно добиваться от приставов снятия ареста?

Как реализуется арестованное у должников имущество и материальные ценности? т.е. изъяли в счёт погашения задолженности, допустим, компьютер, телефон, автомобиль и квартиру. Что дальше происходит? Как и где это продаётся, кем оценивается?
Сергей Б Iriska
не нравится
12 февраля в 20:53
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:15
Алена вопросы ни о чем пробубнила, ответы ни про что получила, галочку поставила – интервью проведено.
Показать все комментарии (6)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3384
  2. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 2929
  3. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 2522
  4. В Сургуте в понедельник ожидают метель и гололед 2124
  5. Елена Харина: «Должников все больше и больше» 1754
  6. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 1556
  7. Еще один югорчанин не смог пережить пандемию 1294
  8. За один день заявки на участие в выборах главы Сургута подали 10 человек 1158
  9. 144 югорчанина заразились COVID-19 накануне 1154
  10. Дворы остались темными — на акцию с фонариками сургутяне пока не отреагировали 1150
  1. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12656
  2. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 6508
  3. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 5841
  4. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5561
  5. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 4180
  6. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 3933
  7. Делаем ставки, господа 3727
  8. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 3603
  9. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3384
  10. Показали зубы: в Нижневартовске бродячие собаки напали на ребенка 3017
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 13348
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12656
  3. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 11088
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10577
  5. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10565
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10500
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9735
  8. ​Юганец закупился с украденной банковской карты с помощью бесконтактной оплаты 9411
  9. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 8846
  10. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 8407

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика