Интервью с представителем судебных приставов о взыскании долгов по алиментам, ЖКХ и штрафов ГИБДД

Бывший муж не платит алименты? У вас появилась большая задолженность по ЖКХ? Просрочили оплату штрафа? За дело берутся приставы.
В студии siapress.ru - начальник отделения судебных приставов по Сургутскому району, лейтенант внутренней службы Елена Харина. Говорим о взыскании алиментов, платы за ЖКХ и штрафы ГИБДД, а также подводим итоги работы в 2020 году.
Как с кем-нибудь связаться, чтобы хотя бы прояснить, какую задолженность оплатить нужно? Была бы 1000 рублей, заплатил и не заморачивался, но там ровно 20.000 хотят.