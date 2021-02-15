Говорим о концессии ГТС и снова о благоустройстве Сургута — с экспертом Сергеем Полукеевым

Очередной разговор с экспертом Сергеем Полукеевым — в прямом эфире siapress.ru. Мы продолжим говорить про городскую среду, а также затронем тему передачи городских теплосетей в концессию.

Что не так и как должно быть? Ответы на эти вопросы — уже здесь.