Говорим о концессии ГТС и снова о благоустройстве Сургута — с экспертом Сергеем Полукеевым

Очередной разговор с экспертом Сергеем Полукеевым — в прямом эфире siapress.ru. Мы продолжим говорить про городскую среду, а также затронем тему передачи городских теплосетей в концессию.
Что не так и как должно быть? Ответы на эти вопросы — уже здесь.
Помню как думаки четвертого созыва бились бились с теплотемой, один х.р им по ушам технично проехали и теперь имеем что имеем.
Походу и тут так же будет.
НО!
А что нам скажет товарищ Полуккев.
Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Тарифы растут потому что рубль постоянно дешевеет, а тарифы – компенсируются.
А вот доходы граждан НЕ компенсируются – падают.
Вот такое вот сальдо-бульдо – всероссийский лохотрон.
Отдать ГТС частнику, еще веселее будет. Тарифы будут компенсироваться с еще большим аппетитом.
И никакой комфортной городской средой здесь мозги не запудришь – доходы граждан в Сургуте занижены в несколько раз и не растут – падают.
Зарплаты не хватает,
А жизнь все дорожает.
И черный день проклятый,
На встречу нам бежит.
За что?
Сургут, у которого газ под боком и Выборг куда газ по трубам через пол страны поступает – а коммуналка в Выборге меньше.
Вот такое вот сальдо-бульдо.
И задал зуду по концессии ГТС новому мэру – пусть сначала ревизию состояния ГТС проведет нужна ли вообще концессия ГТС или что еще.