16+
Логотип Сиапресс
USD  73,9378   EUR  89,6052  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим»

Говорим о концессии ГТС и снова о благоустройстве Сургута — с экспертом Сергеем Полукеевым

Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим»
Фото: siapress.ru

Очередной разговор с экспертом Сергеем Полукеевым — в прямом эфире siapress.ru. Мы продолжим говорить про городскую среду, а также затронем тему передачи городских теплосетей в концессию.

Что не так и как должно быть? Ответы на эти вопросы — уже здесь.


нравится (7) не нравится (2)
12 февраля в 15:43, просмотров: 1556, комментариев: 5
Комментарии:
йося
не нравится
13 февраля в 00:09
Комментарий удален модератором из-за нарушений правил сайта.
йося
не нравится
13 февраля в 00:16
Экономически обоснованный тариф!!!
Помню как думаки четвертого созыва бились бились с теплотемой, один х.р им по ушам технично проехали и теперь имеем что имеем.
Походу и тут так же будет.
НО!
А что нам скажет товарищ Полуккев.
Сергей Б
не нравится
13 февраля в 10:33
Да, походу Йося прав насчет маузера.

Разворачивайтесь в марше!
Словесной не место кляузе.
Тише, ораторы!
Ваше
слово,
товарищ маузер.
Сергей Б
не нравится
13 февраля в 10:56
И что может сказать товарищ Полукеев?

Тарифы растут потому что рубль постоянно дешевеет, а тарифы – компенсируются.

А вот доходы граждан НЕ компенсируются – падают.

Вот такое вот сальдо-бульдо – всероссийский лохотрон.

Отдать ГТС частнику, еще веселее будет. Тарифы будут компенсироваться с еще большим аппетитом.

И никакой комфортной городской средой здесь мозги не запудришь – доходы граждан в Сургуте занижены в несколько раз и не растут – падают.

Зарплаты не хватает,
А жизнь все дорожает.
И черный день проклятый,
На встречу нам бежит.
Сергей Б
не нравится
13 февраля в 10:57
Один мой товарищ удивлялся, что его теща в Выборге за такую же жил. площадь как у него в Сургуте платит коммуналку в три раза меньше.

За что?

Сургут, у которого газ под боком и Выборг куда газ по трубам через пол страны поступает – а коммуналка в Выборге меньше.

Вот такое вот сальдо-бульдо.
Швондер.
не нравится
13 февраля в 17:19
Комментарий удален модератором, так как не по сути материала.
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 13:05
Ну Полукеев, ну приколист, так и хочет разрушить всю современную систему управления муниципалитетами, где все решения принимаются не с точки зрения элементарной человеческой логики в пользу граждан, а с точки зрения коррупции, то есть в пользу отдельно взятых чиновников, что в принципе не то только не совпадает с концепцией логики в пользу граждан, но зачастую противоречит ей.

И задал зуду по концессии ГТС новому мэру – пусть сначала ревизию состояния ГТС проведет нужна ли вообще концессия ГТС или что еще.

Показать все комментарии (7)

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3384
  2. «Некуда девать золото»: Илья Варламов обнаружил в Сургуте квартиру в позолоте 2928
  3. Расчет снова окончен. На пост главы Сургута претендует 30 человек // СПИСОК 2522
  4. В Сургуте в понедельник ожидают метель и гололед 2124
  5. Елена Харина: «Должников все больше и больше» 1753
  6. Сергей Полукеев: «Не стоит запускать тему с концессией ГТС в обиход, пока мы не определимся: что мы от нее хотим» 1556
  7. Еще один югорчанин не смог пережить пандемию 1294
  8. За один день заявки на участие в выборах главы Сургута подали 10 человек 1158
  9. 144 югорчанина заразились COVID-19 накануне 1154
  10. Дворы остались темными — на акцию с фонариками сургутяне пока не отреагировали 1150
  1. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12656
  2. В районе Нефтеюганска автомобиль влетел в КАМАЗ: водитель легковушки не выжил 6508
  3. ​Владимир Базаров: «Рад работать в Белгородской области» 5841
  4. Двух малолетних детей с тяжелыми травмами госпитализировали в Сургуте 5561
  5. ​ЭКСКЛЮЗИВ СИА-ПРЕСС. Андрей Филатов: «Глава, который не берет на себя ответственность, Сургуту не нужен» 4180
  6. Сожителя матери избитых в Сургуте детей подозревают в жестоком преступлении 3933
  7. Делаем ставки, господа 3727
  8. Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело» 3603
  9. ​Кто хочет стать главой Сургута? Второй сезон // ПОЛНЫЙ СПИСОК ПРЕТЕНДЕНТОВ 3384
  10. Показали зубы: в Нижневартовске бродячие собаки напали на ребенка 3017
  1. В Сургуте появится второй мост через Обь 13348
  2. ​ИНСАЙД. Дмитрий Попов возвращается в Сургутнефтегаз 12656
  3. Причину пожара в Нефтеюганске, в котором пострадало три человека, установит прокуратура 11088
  4. ​Людей больше, протест мирнее. В Сургуте начался митинг в поддержку Навального 10577
  5. Жителя Нижневартовска во сне порезали ножом 10565
  6. ​Немноголюдно и мирно // ВИДЕО 10500
  7. ​Аспиранты, обнимитесь раз в сто лет. Сегодня 21-й день 21-го года 21-го века 9735
  8. ​Юганец закупился с украденной банковской карты с помощью бесконтактной оплаты 9411
  9. ​«Леруа Мерлен» в Сургуте может открыться в марте 8846
  10. ​Навальный VS Сталин: акция сторонников оппозиционера возмутила сургутских сталинистов 8407

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика