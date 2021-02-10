8 февраля — День российской науки. Праздник — повод пригласить в студию siapress.ru ученого, который принимал участие в работе над Красной книгой Югры. С профессором СурГУ, доктором биологических наук Владимиром Стариковым мы поговорим не только о ней, но и о животных Югры в целом.
Звериная, но не зверская наука. Ученый Владимир Стариков // ONLINE
Разговариваем о животных Югры с профессором СурГУ Владимиром Стариковым
06 февраля в 13:00, просмотров: 584, комментариев: 1
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