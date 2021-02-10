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​Звериная, но не зверская наука. Ученый Владимир Стариков // ONLINE

Разговариваем о животных Югры с профессором СурГУ Владимиром Стариковым

​Звериная, но не зверская наука. Ученый Владимир Стариков // ONLINE

8 февраля — День российской науки. Праздник — повод пригласить в студию siapress.ru ученого, который принимал участие в работе над Красной книгой Югры. С профессором СурГУ, доктором биологических наук Владимиром Стариковым мы поговорим не только о ней, но и о животных Югры в целом.


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06 февраля в 13:00, просмотров: 584, комментариев: 1
Комментарии:
Iriska
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08 февраля в 17:58
Владимир Павлович, как Вы считаете, какие последствия для образования повлекла замена в школьной программе предмета "Природоведение" на "Окружающий мир"?
Как изменился за последние 10 лет уровень подготовки абитуриентов?

Занимаются ли студенты кафедры "Биотехнология" генной инженерией?
Где работают выпускники вашей кафедры?

ПредположИте, через сколько лет может начаться производство (выращивание) донорских органов "из пробирок" (запчастей человеческого тела), и смогут ли они заменить протезы?

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