Разговариваем о животных Югры с профессором СурГУ Владимиром Стариковым

8 февраля — День российской науки. Праздник — повод пригласить в студию siapress.ru ученого, который принимал участие в работе над Красной книгой Югры. С профессором СурГУ, доктором биологических наук Владимиром Стариковым мы поговорим не только о ней, но и о животных Югры в целом.