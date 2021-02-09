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Сергей Полукеев: «Мы рассуждаем о миллиардах на проспект Ленина, а у самих в кармане — тысяча рублей…»

Говорим о городской среде Сургута с общественным деятелем Сергеем Полукеевым

Сергей Полукеев: «Мы рассуждаем о миллиардах на проспект Ленина, а у самих в кармане — тысяча рублей…»

Вы просили — мы сделали: отвечая на идею комментаторов siapress.ru, открываем цикл онлайн-эфиров с экспертом, общественным деятелем Сергеем Полукеевым о Сургуте, его настоящем и будущем.

На сей раз говорим о городской среде — какая она должна быть в Сургуте и какой она видится власти.


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08 февраля в 10:40, просмотров: 1337, комментариев: 13
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
08 февраля в 16:09
Ничего не имею против Сергея Полукеева – пусть рассказывает, как космические корабли бороздят просторы Сургута. Тем более что тезка.

Вот только сразу и не догадаешься, кто это «вы», которые просили открыть цикл онлайн-эфиров с экспертом, общественным деятелем Сергеем Полукеевым о Сургуте, его настоящем и будущем.

Но занырнул по ссылке, нашел в комментариях Йосю – «Даёшь цикл!».

Так же ничего не имею против Йоси, но там же в комментариях некоторые комментаторы заподозрили что Йося, это и есть Полукеев.

А при некоторых обстоятельствах это все трактуется как по предварительному сговору сторон.

Сергей Б
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08 февраля в 16:18
Ну и раз пошла такая пьянка, вопрос.

Что из чего следует: городская среда из уровня доходов здорового человека или уровень доходов здорового человека из городской среды?
Сергей Б
не нравится
08 февраля в 16:22
В общем не кажется ли Сергею Полукееву и Юрию Нурееву тоже, что уровень средних доходов жителей Сургута занижен в разы, и говорить про комфортную среду надо начиная с доходов граждан?
Светлана Могилдан Сергей Б
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08 февраля в 16:28
Комментарий Йоси появился на сайте раньше, чем мы с Сергеем Полукеевым покинули студию и включили телефоны
Ю.H. Сергей Б
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08 февраля в 16:30
Кроме того, о личность йоси завсегдатаям этого сайта известна - и это не Сергей Полукеев. Так что... вы хотнли пати - не вопрос, нате. То бишь, просили цикл - ну так вот вам и цикл.
Сергей Б
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08 февраля в 16:39
Вы чё на меня все набросились?

Мне ваще без разницы. За что купил за то продал.
Сергей Б Ю.H.
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08 февраля в 16:44
Лучше готовьтесь с Полукеевым ответить: зачем в Сургуте в «комфортную среду» мильярды вбухивать, если из-за низких личных доходов из города граждане побегут?
Районный критик
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08 февраля в 16:48
полукеев это же тот что обещал будучи замом губернатора какие-то грязи, полигоны мусорные, много чего обещал. а в сургуте запомнился в общем только развалом совхоза
йося
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Сегодня в 00:12
Ну таки дааа.
Вот йося так йося, возбудил и перебаламутил всех, силЕн!
Ну да ладна к славе и собственному величию он уже привык, даже научился ходить нос задрав и не спотыкаться.
А теперь про цикл, только завидная переодичность может привести к результату поэтому цикл.
С анонсированной темой все понятно, сквер строитель для начала а дальше как пьянка подет.
Думаю нужно смотреть глыбже, МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА, и просранное поколение благодаря в том числе, убогим старушкам засевшим во власти. И это возможно может быть темой для следующих онлайн эфиров.
Molod_86
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Сегодня в 01:03
Хоть один человек поднимает тему Молодёжной политики - респект вам, дядь Йося.
Вот все рассуждают о комфортной городской среде, дорогах, концессии и какими качествами должен обладать градоначальник... Но! Почти никто не затрагивает очень важную тему - работа с молодёжью, этой темы нет ни в одной повестке ни одного политика. Я смотрю все отчёты городских чиновников, но про работу с молодёжью упоминается вскользь, мимолетно, сухими отчётами о количестве проведённых мероприятий, зачисленных в ряды юнармейцев и волонтёров. И всё! Уважаемые взрослые, вам действительно нет дела до молодёжи, вы действительно думаете, что если ваши дети трудоустроены в градообразующие предприятия с хорошими зарплатами, это и есть формирование наивысших систем ценностей и воспитание?

Йося правильно заметил (потому что знает) - сегодня у руля городской молодёжки стоят люди, неспособные формировать современную повестку, не потому что они глупые, а потому что их ресурс понимания запросов молодёжи исчерпан. Нет ротации кадров, молодёжь не приходит, а уходит из структур городской молодежки. А самое страшное - эти чиновники и руководители подведомственных учреждений вцепились, вгрызлись, вросли в учреждения, куда они пришли десятки лет назад. Увы, но вся ротация присходит между группой одних и тех-же людей. Вот она мини-модель того, против чего выходит молодёжь по всей стране - застой и ощущение безнадеги.

Мое обращение к этим тётушкам-наседкам - может хватит? Вы ведь уже заработали на дома, квартиры на югах и приличные тачки. Харэ отмывать кэш в прачечной Нашего времени, карпоратах «для своих» в Собеседнике, квэнах и типа-волонтерах. Не смешно уже!
Бугаева
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Сегодня в 11:24
Сначала даже не узнала Сергея Михайловича. Искренне надеюсь, что у него всё хорошо!
Анатольевич
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Сегодня в 13:09
А я соглашусь с Сергеем Полукеевым, проект, который он предложил, от сквера Старожилов и до Кайдалова не плох, в одну сторону около 3 км дорожек. Только его не будет. И со Строителем тоже, зачем строить новое когда в городе полно коммерческих не использоваемых площадей и на новый НТЦ и КГЦ. Ах да, на готовых объектах откатов не видать. Владелец Вершины наверно понимает, что окромя Администрации её никто не купит.
Сергей Б
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Сегодня в 15:34
Говорю же Полукеев не глупый чувак – «И везде мы как-то не о том думаем».

Ну честное слово, все обсуждения городской жизни похожи на то, как холопы обсуждают барские дела. При этом не имея никаких рычагов влияния на эти дела.

И действительно, жители города в большинстве даже своих депутатов в Думу не в состоянии выдвинуть и выбрать. Вся Дума сплошное ЕР назначенное барыней.

И конечно надо сначала разобраться в специфике Сургута – кто и почему здесь живет, в этих неблагоприятных для здоровья климатических условиях. Отсюда станет ясно что такое комфортная среда проживания в Сургуте: все эти мегапроекты с барского стола или комфортное жилье, малоэтажное и коттеджное в том числе, и высокие доходы компенсирующие неблагоприятные для проживания и здоровья климатические условия.
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