Говорим о городской среде Сургута с общественным деятелем Сергеем Полукеевым

Вы просили — мы сделали: отвечая на идею комментаторов siapress.ru, открываем цикл онлайн-эфиров с экспертом, общественным деятелем Сергеем Полукеевым о Сургуте, его настоящем и будущем.
На сей раз говорим о городской среде — какая она должна быть в Сургуте и какой она видится власти.
Вот только сразу и не догадаешься, кто это «вы», которые просили открыть цикл онлайн-эфиров с экспертом, общественным деятелем Сергеем Полукеевым о Сургуте, его настоящем и будущем.
Но занырнул по ссылке, нашел в комментариях Йосю – «Даёшь цикл!».
Так же ничего не имею против Йоси, но там же в комментариях некоторые комментаторы заподозрили что Йося, это и есть Полукеев.
А при некоторых обстоятельствах это все трактуется как по предварительному сговору сторон.