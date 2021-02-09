Говорим о городской среде Сургута с общественным деятелем Сергеем Полукеевым

Вы просили — мы сделали: отвечая на идею комментаторов siapress.ru, открываем цикл онлайн-эфиров с экспертом, общественным деятелем Сергеем Полукеевым о Сургуте, его настоящем и будущем.

На сей раз говорим о городской среде — какая она должна быть в Сургуте и какой она видится власти.