Интервью с отважной сургутянкой, побывавшей с группой туристов на перевале Дятлова, Татьяной Турбан

История, произошедшая 62 года назад в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, и сегодня многим не дает покоя. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла (предположительно) в ночь с 1 на 2 февраля при загадочных обстоятельствах. Версий случившегося было множество: от бытовых до мистических. Тем не менее, сегодня перевал Дятлова пользуется большой популярностью у туристов. Еще в начале 21 века вокруг трагедии был налажен бизнес. Конечно, сейчас такие организованные походы опасности представляют немного, нежели во времена дятловцев. Однако определенную решительность и храбрость нужно иметь, чтобы отправиться в такое путешествие.

О мифах и реальностях загадочного перевала, о тяготах туристов, отважившихся на восхождение, о подготовке и мотивах путешествия узнаем у сургутянки Татьяны Турбан, побывавшей на историческом месте.