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​Перевал Дятлова: путешествие к трагичной истории. Татьяна Турбан // ONLINE

Интервью с отважной сургутянкой, побывавшей с группой туристов на перевале Дятлова, Татьяной Турбан

​Перевал Дятлова: путешествие к трагичной истории. Татьяна Турбан // ONLINE

История, произошедшая 62 года назад в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области, и сегодня многим не дает покоя. Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла (предположительно) в ночь с 1 на 2 февраля при загадочных обстоятельствах. Версий случившегося было множество: от бытовых до мистических. Тем не менее, сегодня перевал Дятлова пользуется большой популярностью у туристов. Еще в начале 21 века вокруг трагедии был налажен бизнес. Конечно, сейчас такие организованные походы опасности представляют немного, нежели во времена дятловцев. Однако определенную решительность и храбрость нужно иметь, чтобы отправиться в такое путешествие.

О мифах и реальностях загадочного перевала, о тяготах туристов, отважившихся на восхождение, о подготовке и мотивах путешествия узнаем у сургутянки Татьяны Турбан, побывавшей на историческом месте.


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01 февраля в 19:16, просмотров: 720, комментариев: 3
Комментарии:
Iriska
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02 февраля в 17:36
Кто организовывает походы туда? Местные туроператоры есть? В какие суммы примерно укладывается такое путешествие? Что именно хотела выяснить и почувствовать сургутянка, решившись на восхождение? Какие выводы сделала, побывав там? В какую из версий трагедии верит?

Можно, пожалуйста, ведущего для эфира без логоневроза и не перебивающего интервьюируемого.
Alkonowa1ow
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02 февраля в 19:56
Официальная версия- сход снежной «доски». По уголовному делу о гибели 9 туристов из группы Дятлова говорится, что их смерть вызвана неопределимыми обстоятельствами. О «снежной доске» прямо не говорится, да и палатка почти сохранилась. Много не укладывается в обычное сознание и в логику. Например. С того момента, когда после оборудования лабаза в долине Ауспии, 15 часов группа вышла в ночь на закате солнца для покорения вершины горы Отортен. Наступление темноты вынудил группу разбить стоянку на перевале между долинами рек: Ауспии и Лозьвв. Какой смысл уйти от обустроенного лабаза на 1,5 км в ночь и организовать на продуваемом всем ветрам склоне перевала холодную ночёвку? Эта ошибка стоила жизни всем. Опытные обычно альпинисты начинают восхождение на вершину рано утром. Тем более Игорь Дятлов был самым опытный в этих делах. Да и склон перевала был всего 15 градусов. Какой сход? Не верю в эту версию.
-Какое Ваше ощущение от этих мест и есть ли Ваша версия происшедшего на перевале Дятлова в ночь на 2 февраля 1959 года?
Alkonowa1ow
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02 февраля в 20:02
И ещё. Есть ли какие сохранившиеся артефакты той трагедии
1. Установлена ли геолокация места установки палатки на перевале Дятлова и знаменитого кедра?
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