Интервью с экспертом и общественным деятелем Сергеем Полукеевым

Уникальная ситуация: в Сургуте набирает обороты второй конкурс по выбору главы города. Первый, напомним, признан несостоявшимся в январе этого года из-за того, что из 66 изначально заявленных кандидатов на ответственный и почетный пост во второй этап «соревнований» прошел всего один.
Что это – хитрый политический ход? Или все-таки многолетняя управленческая система округа дала сбой? Будем разбираться бывшим заместителем губернатора Югры и экс-директором департамента имущественных и земельных отношений Сургута Сергеем Полукеевым.
Пусть лучше выскажет свою позицию по поводу Строителя.
А то рынок сносил, сквер разбивал, тропинки топтал. А щас че, и пусть скажет, что СКВЕРУ БЫТЬ.
И пусть потом хоть мэры, хоть в сэры идёт. А в мэры придёт там и карты в руки.
Но косяк: кончиками пальцев чувствовать бабосы – это уже из воровского жаргона.
И про прямые выборы еще косяк – слукавил. Прямые выборы, это то же самое назначение представителя ЕР, только посредством ресурсов, которые сосредоточены в руках этой правящей партии, только еще и ответственности совсем никакой, если что сами «выбрали» и сами виноваты.
Потом брифинг еще какой-то. Так и норовит от личной ответственности избавится, которую заметно боится.
И вообще, Полукеев в мэры по фэйсконтролю не проходит. У мэра фэйс ого-го каким должен быть, чтоб в экран не вмещался. А у Полукеева ну что за вид – доходяга. Представительские функции уже не потянет.
Пусть в общем откормится сначала – фэйс наест. И над косяками поработает.