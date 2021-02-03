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Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело»

Интервью с экспертом и общественным деятелем Сергеем Полукеевым

Сергей Полукеев: «Будущий глава Сургута должен быть готов к тому, что в любой момент на него могут завести уголовное дело»

Уникальная ситуация: в Сургуте набирает обороты второй конкурс по выбору главы города. Первый, напомним, признан несостоявшимся в январе этого года из-за того, что из 66 изначально заявленных кандидатов на ответственный и почетный пост во второй этап «соревнований» прошел всего один.

Что это – хитрый политический ход? Или все-таки многолетняя управленческая система округа дала сбой? Будем разбираться бывшим заместителем губернатора Югры и экс-директором департамента имущественных и земельных отношений Сургута Сергеем Полукеевым.


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Сегодня в 11:44, просмотров: 1018, комментариев: 8
Комментарии:
Мономах
не нравится
02 февраля в 20:28
Сам то пойдет? На выборы? Зря чтоль с бабушкой в одном чуме заседал?
йося Мономах
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02 февраля в 21:32
Пойдёт или не пойдёт это второй вопрос.
Пусть лучше выскажет свою позицию по поводу Строителя.
А то рынок сносил, сквер разбивал, тропинки топтал. А щас че, и пусть скажет, что СКВЕРУ БЫТЬ.
И пусть потом хоть мэры, хоть в сэры идёт. А в мэры придёт там и карты в руки.
йося
не нравится
02 февраля в 21:33
Ждём обстоятельного конкретного ответа на поставленный вопрос.
йося
не нравится
Сегодня в 11:10
Прокомментируйте отставку Шмидта
йося
не нравится
Сегодня в 11:12
Ну вот практически готовый Глава
Швондер.
не нравится
Сегодня в 11:23
Это он шиномонтажку сносил с допустимыми санитарными потерями живой силы?)))
йося
не нравится
Сегодня в 11:24
Даёшь цикл!
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 12:32
Так-то Полукеев парень не глупый.

Но косяк: кончиками пальцев чувствовать бабосы – это уже из воровского жаргона.

И про прямые выборы еще косяк – слукавил. Прямые выборы, это то же самое назначение представителя ЕР, только посредством ресурсов, которые сосредоточены в руках этой правящей партии, только еще и ответственности совсем никакой, если что сами «выбрали» и сами виноваты.

Потом брифинг еще какой-то. Так и норовит от личной ответственности избавится, которую заметно боится.

И вообще, Полукеев в мэры по фэйсконтролю не проходит. У мэра фэйс ого-го каким должен быть, чтоб в экран не вмещался. А у Полукеева ну что за вид – доходяга. Представительские функции уже не потянет.

Пусть в общем откормится сначала – фэйс наест. И над косяками поработает.
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