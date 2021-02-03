Интервью с экспертом и общественным деятелем Сергеем Полукеевым

Уникальная ситуация: в Сургуте набирает обороты второй конкурс по выбору главы города. Первый, напомним, признан несостоявшимся в январе этого года из-за того, что из 66 изначально заявленных кандидатов на ответственный и почетный пост во второй этап «соревнований» прошел всего один.

Что это – хитрый политический ход? Или все-таки многолетняя управленческая система округа дала сбой? Будем разбираться бывшим заместителем губернатора Югры и экс-директором департамента имущественных и земельных отношений Сургута Сергеем Полукеевым.