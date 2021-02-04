Интервью с депутатом Максимом Слеповым

В середине января в Югре стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В какие сроки планируют привить большинство сургутян? Есть ли у них право выбора – например, отказаться от защиты от COVID-19 в ампулах? Как чувствуют себя те, кто решился на прививку? Хватит ли доз на всех желающих? Будет ли введена круглосуточная прививочная кампания? Добросовестно ли ведут себя поставщики защитных доз?

Поговорим об этом с депутатом и, что немаловажно в данной ситуации, главным врачом клинической городской поликлиники №1 Максимом Слеповым в прямом эфире 4 февраля в 16.30. Присоединитесь!

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