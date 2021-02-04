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Проект «ДУМАть и решать». Прививаться или нет? Максим Слепов // ONLINE 4 февраля в 16.30

Интервью с депутатом Максимом Слеповым

Проект «ДУМАть и решать». Прививаться или нет? Максим Слепов // ONLINE 4 февраля в 16.30

В середине января в Югре стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В какие сроки планируют привить большинство сургутян? Есть ли у них право выбора – например, отказаться от защиты от COVID-19 в ампулах? Как чувствуют себя те, кто решился на прививку? Хватит ли доз на всех желающих? Будет ли введена круглосуточная прививочная кампания? Добросовестно ли ведут себя поставщики защитных доз?

Поговорим об этом с депутатом и, что немаловажно в данной ситуации, главным врачом клинической городской поликлиники №1 Максимом Слеповым в прямом эфире 4 февраля в 16.30. Присоединитесь!

Если хотите, чтобы Ваш вопрос прозвучал в прямом эфире, оставляйте заранее его в комментариях.


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28 января в 10:25, просмотров: 1231, комментариев: 9
Комментарии:
йося
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29 января в 11:52
Что ждёт СКВЕР СТРОИТЕЛЬ.
Лубягин Игорь
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29 января в 13:51
Что-то главврач не походит на простого сельского коновала. Виден лоск, а вдалеке маячат ёршики и берёзки нарисованные.
Аванес Лубягин Игорь
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29 января в 16:21
Какой ещё коновал, это же зять Самуилыча
йося
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29 января в 17:39
Да, да и пусть расскажет про 267 березок которые снесут при строительстве, а может быть иеще и при сносе СТАРОГО СТРОИТЕЛЯ.
Где он будет тогда, и что будет делать.
6xz34e
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30 января в 09:10
Уважаемый доктор!Почему перед прививкой не берут анализ на антитела?И почему до сих пор (три года говорим и обещаем,не стыдно Вам? ) не двигается вопрос (Вы лично за него ответственность взяли!!!) о парковке возле травматологической поликлиники?
Albert Leonov
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30 января в 09:14
Вопрос следующий: нужно ли носить с собой при посещении первичном поликлиники, полис ОМС?!
Ведь он есть в базах данных? И вроде все как электронно у нас.
Тогда если полис есть и его может врач увидеть в компьютере, тогда для того что бы привиться нужен только паспорт? Правильно?
Флудер Лубягин Игорь
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30 января в 16:48
Вам тоже показалось, что на Путина похож?
Flyer Аванес
не нравится
31 января в 20:45
Простите, а кто такой Самуилыч?
Аванес Flyer
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01 февраля в 12:31
Яков Семёнович
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