Интервью с депутатом Максимом Слеповым

В середине января в Югре стартовала массовая вакцинация от коронавируса. В какие сроки планируют привить большинство сургутян? Есть ли у них право выбора – например, отказаться от защиты от COVID-19 в ампулах? Как чувствуют себя те, кто решился на прививку? Хватит ли доз на всех желающих? Будет ли введена круглосуточная прививочная кампания? Добросовестно ли ведут себя поставщики защитных доз?
Поговорим об этом с депутатом и, что немаловажно в данной ситуации, главным врачом клинической городской поликлиники №1 Максимом Слеповым в прямом эфире 4 февраля в 16.30. Присоединитесь!
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Где он будет тогда, и что будет делать.
Ведь он есть в базах данных? И вроде все как электронно у нас.
Тогда если полис есть и его может врач увидеть в компьютере, тогда для того что бы привиться нужен только паспорт? Правильно?